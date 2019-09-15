أخبار ليفربول: محمد صلاح ورفاقه ينطلقون لتحقيق الفوز الخامس على التوالي

نتائج رائعة جدا قدمها ليفربول في الأربع مقابلات الأولى, و هو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة 4/4, أي أن له 12 نقطة وعلى ما يبدوا أنهم في أتم الاستعداد للتحدي المان سيتي مرة أخرى على اللقب .







الابطال يعودون الى الدوري:

يوم السبت ,سيعودون الابطال الى الدوري الممتاز, حيث أنهم يقارعون نيوكاسل يونايتد على أرضية أنفيلد ,من الوهلة الاولى يبدو الأمر شبه محسوم لفريق ليفربول لتحقيق الثلاث نقاطّ, و لكن فريق المدرب ستيف بروس تمكنوا من تحقيق المفاجأة في أخر مباراة لعبها خارج الديار أما العملاق توتنهام, و كان هذا أول فوز لهم هذا الموسم.







كما تنطلق وسط الاسبوع القادم أقوى بطولة قارية في العالم, دوري أبطال أوروبا, حيث يستهل ليفربول الدفاع عن تاجه ينتقل إلى نابولي في رحلة صعبة.

اليكم بعض اخبار لاعبي ليفربول قبل انطلاق مباراته ضد نيوكاسل :

حارس مرمى أدريان, يعود الى التدرب و لو انه تدريب مخفف, فقد بدأ حارس المرمي في التعافي من الاصابة التي تلقاها مع بداية الموسم في مباراته ضد ضد نورويتش .







جويل ماتيب, يستمر اللاعب الدولي الكاميروني في تقديم مردود أكثر من رائع بين المباراة والأخرى, فهو بقدم مردود ثابت و رائع , فيرجيل فان دييك ليس هناك الكثير لنقوله أمام واحد من المرشحين لنيل الكرة الذهبية.

فابينيو تافاريس, و هو يعتبر أفضل لاعب خط وسط في الدوري الى الان, قد يفكر يورغن كلوب في استراحته غدا مع وضع مباراة نابولي في الاعتبار.

خط هجوم قوي بأنتهاء سوء الفهم بين ساديو ز صلاح:

محمد صلاح, لم يشارك مع الفريق الوطني المصري لذا فهو مرتاح و سيكون في أفضل حالاته, خاصتا مع المردود الرائع الذي قدمه في الأربع مباريات السابقة, و ذلك بتسجيل ثلاثة أهداف و تمريرتان حاسمتان. في المقابل, فأنساديو ماني, يمر بمرحلة جيدة خاصتا مع أنتهاء سوء الفهم بينه وبين صلاح, و من أمامهم نجد ,روبرتو فيرمينو, و هو أفضل لاعب حتى اللحظة في صفوف ليفربول و هو مهاجم الاستثنائي.