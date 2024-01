أخبار دوري روشن.. الشباب السعودي يفاوض نجم نيوكاسل وفريق فرنسي يرغب في التعاقد مع كريم بنزيمة

تتوالى أخبار دوري روشن المتعلقة بالصفقات والانتقالات قبل انتهاء شهر يناير، ومن أهم الأخبار التي تم تداولها في الساعات الماضية كانت عن نجم نادي الاتحاد السعودي “كريم بنزيمة” بعدما أكدت إذاعة مونت كارلو الفرنسية عن رغبة أحد الأندية الفرنسية في التعاقد معه، بينما تم الكشف عن تفاوض نادي الشباب مع لاعب نيوكاسل الإنجليزي.

بعد ظهور نجم اتحاد جدة “كريم بنزيمة” بشكل غير جيد في بطولة كأس العالم للأندية؛ طالب عدد كبير من الجماهير برحيله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وبعد ذلك تم نشر بعض الأخبار التي تفيد بتوتر العلاقة بن اللاعب الفرنسي وإدارة فريق اتحاد جدة؛ ليعقب ذلك حديث إذاعة مونت كارلو الفرنسية عن رغبة فريق ليون الفرنسي في التعاقد مع اللاعب، رغم صعوبة انتقاله في يناير الحالي، ولكن إدارة ليون تفكر بجدية في الحصول على خدماته.

Exclusive: Al-Shabab and Newcastle have reached a provisional agreement over Miguel Almiron. It's understood Almiron is open to the move, but the deal is not done yet.🇸🇦 pic.twitter.com/qdny6qSfJE

— Ben Jacobs (@JacobsBen) January 22, 2024