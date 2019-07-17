أخبار برشلونة في انتقالات الميركاتو الصيفي

يدخل فريق برشلونة سوق الانتقالات الصيفية بكل قوة لتعويض ما حدث الموسم الماضي حيث كان موسم مخيب للامال للجمهور الكتالوني لخروجه من معظم البطولات،حصل الفريق الكتالوني على لقب الدوري الأسباني فقط في الموسم الماضي ولكن خرج من أعظم بطولة في العالم والتي كان يريدها الجمهور وهي دوري أبطال أوروبا وخسارة الكأس،ويريد فريق برشلونة تعويض ما حدث والحصول على البطولات وتحقيق جميع الألقاب للموسم الحالي وخاصة دوري أبطال أوروبا.

ينظر فريق برشلونة للمراكز التي تحتاج للدعم في صفوفه لتقوية وتجهيز الفريق من جميع الخطوط لاستقبال الموسم القادم بكل قوة،حيث تعاقد برشلونة مع لاعب خط وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي دي يونج لتعويض غياب سيرجو بوسكيتس والسيطرة على خط الوسط في جميع المباريات،وتعاقد برشلونة مع الهولندي لمدة 5 سنوات مقابل 75 مليون يورو،يمتلك الهولندي ذكاء وخبرة في وسط الملعب ولديه مميزات كثيرة منها السيطرة على الكرة وقطع هجمات الفريق المنافس،ولديه من العمر 21 سنة.

قام فريق برشلونة بعمل صفقة تبادلية مع فريق فالنسيا حيث تعاقد فريق فالنسيا مع الهولندي سيلسن مقابل تعاقد برشلونة مع البرازيلي نيتو في صفقة تبادلية بين الطرفين،وحصل فريق برشلونة على خدمات الحارس البرازيلي لمدة 4 سنوات مقابل 35 مليون يورو في مقابل توقيع فالنسيا مع الهولندي بمبلغ 35 مليون يورو،خروج سيلسن من برشلونة لعدم حصوله على الفرصة الكافية في لعب المباريات ويظل حبيس الدكة ولم يحرس مرمي برشلونة الا في بطولة الكأس،ولكن أراد البرازيلي نيتو الذهاب للبرسا لعلمه بالمكانه التي يحصل عليها في برشلونة وأنه موافق ليكون على دكة الاحتياط للفريق الكتالوني.

برشلونة بعد التوقيع مع الهولندي والبرازيلي لم يسكت ولكن قرر التعاقد مع مهاجم لتعزيز خط الهجوم بعد كبر سن سواريز،وبالفعل تعاقد برشلونة مع الفرنسي جريزمان من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو لمدة خمس سنوات،وكان برشلونة منتظر قدوم شهر يوليو حتي ينخفض قيمةالشرط الجزائي للفرنسي وبالفعل انخفض الشرط الجزائي من 200 مليون يورو الى 120 مليون يورو وأصبح جريزمان لاعب للفريق الكتالوني وشارك في تدريبات الفريق.