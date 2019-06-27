أخبار النادي الأهلي اليوم الخميس 27_6_2019

تدرب فريق النادي الأهلي على ملعب مختار التتش بمدينة نصر صباح اليوم الخميس،يذكر أن النادي الأهلي متصدر الدوري المصري برصيد 74 نقطة متفوقا علي نادي بيراميدز برصيد 70 نقطة ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 68 نقطة،الأهلي يقابل المقاولون العرب في المباراة القادمة التي تقام بعد بطولة كأس الأمم الافريقية يوم 26 يوليو على ملعب برج العرب بالاسكندرية في تمام الساعة الثامنة مساء.

يعتبر النادي الأهلي من أكثر الأندية حصولا على البطولات المحلية والقارية،حصل النادي الأهلي على المركز الثاني برصيد 20 بطولة قارية بعد ريال مدريد الذي حصل على المركز الأول،يعد النادي الأهلي أكثر فريق حصولا على الدوري المصري برصيد 40 مرة وكأس مصر برصيد 36 مرة.

عقد المدير الفني للنادي الأهلي مارتن لاسارتي جلسة مع لاعبي الفريق لحسهم على التركيز الشديد في المبارايات القادمة في الدوري للفوز به والحصول عليه للمرة 41 في تاريخ النادي،وجلس مارتن لاسارتي مع كابتن الفريق حسام عاشور في بداية المران،وينقل المدرب التعليمات الفردية والجماعية لكل لاعبي الفريق خلال الجلسة،وبدأ المران بفقرات بدنية وجسمية ومران خفيف بالكرة والتدريب على ركلات الجزاء والركلة الركنية،تواجد خلال المران المغربي وليد أزارو والنيجيري جونيور أجايي وأدوا التدريبات البدنية الخفيفة على هامش مران اليوم في ملعب مختار التتش،انتظم رمضان صبحي في تدريبات الفريق اليوم وتواجد خلال التقسيمة بين لاعبي الفريق.

اشتكي حارس النادي الأهلي والمنتقل حديثا للنادي علي لطفي من الام في اليد خلال المشاركة في مران الفريق وتدخل الطبيب خالد محمود واطمئن على الحارس وأعطي لعلي لطفي العلاج،أكمل الحارس مران الحراس بعد تناول العلاج من الطبيب بشكل طبيعي بعد الاطمئنان على يد الحارس،خاض حراس النادي الأهلي التدريبات تحت اشراف طارق سليمان،وأكمل الحراس المران وخاضوا تدريبات بدنية خفيفة مع الفريق وتم عمل تقسيمة قبل نهاية المران.

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