أخبار الشباب السعودي.. سبب فشل قدوم مورينيو وتأخر وصول نجمي اتحاد جدة

أكدت تقارير صحفية، على أن المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو بات بعيدا عن تولي مهمة تدريب نادي الشباب السعودي، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

الشباب السعودي

وأصبحت إدارة نادي الشباب، برئاسة محمد المنجم، على أعتاب مفاوضة المدرب الفرنسي برونو جينيسيو وآخر أرجنتينيا لم يكشف بعد عن هويته.

سبب فشل تولي مورينيو تدريب الشباب السعودي

وأبلغت لجنة الاستدامة المالية إدارة نادي الشباب بأن ميزانيته لا تستطيع تحمل تكاليف صفقة التعاقد مع البرتغالي مورينيو، فيما قال المقربين من المدرب المخضرم إنه يخطط لتدريب أحد الأندية الأربعة الكبار في الصيف المقبل.

لماذا تأخر انضمام مارسيلو جروهي نجم الاتحاد إلى الشباب؟

ولا تزال صفقة انضمام حارس مرمى نادي الاتحاد مارسيلو غروهي معلقة، بسبب مماطلة الأخير ووكيله، باعتبار أنه يملك عرضا بعقد لعامين مع ناد برازيلي لكنه يفضل الانتقال للشباب بشروطه، بحيث تكون مدة العقد عامين وليس لستة أشهر فقط.

وكانت إدارة نادي الشباب السعودي، برئاسة محمد المنجم، قد تلقت موافقة من لجنة الاستقطابات بشأن غروهي، لكن مراوغات الأخير علقت الصفقة حتى ظهر اليوم.

تطورات مفاوضات الشباب السعودي مع رومارينيو

وبات الخيار الأخير للشبابيين بشأن البرازيلي رومارينهو مهاجم فريق الاتحاد مقدما، في ظل رغبة الإدارة في تعجيل إبرام الصفقات قبل نهاية الشهر الحالي.

بينما باءت كل المحاولات لبيع السنغالي الدولي، الحبيب ديالو بالفشل بسبب طلب لجنة الاستقطابات أسعارا تراها مناسبة.

وبذلت إدارة الشباب جهودا كبيرة في الفترة الماضية للتعاقد مع البارغواياني ميغيل ألميرون لاعب وسط نيوكاسل، لكن المفاوضات لم تنجح بسبب الميزانية المرصودة للنادي، التي لا تكفي، حيث طلب الأخير 30 مليون يورو.