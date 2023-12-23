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«أخبار الرياضة»… علي معلول يحتفل بالبرونزية الثالثة مع الأهلي

فاطمة شكري مختار

وجه التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، رسالة لجماهير نادية بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخ القلعة الحمراء. وكتب على معلول عبر حسابه على انستجرام، “الحمد لله البرونزية التالتة لي مع النادي الأهلي، وافتخر دائما بالوقوف مع زملائي في المحافل العالمية للتكريم وإسعاد الجماهير الأهلاوية”.

ورفع النادي الأهلي رصيده من الميداليات في كأس العالم للأندية إلى 4 ميداليات برونزية، بعد الفوز على أوراوا الياباني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

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عن الكاتب:
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فاطمة شكري مختار

طالبه في جامعة حلوان كلية الآداب قسم اللغة عربية

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