«أخبار الرياضة»… أحمد فتوح يوافق على عرض التجديد للزمالك

تم من جانب أحمد فتوح، ظهير أيسر فريق الكرة بنادي الزمالك، الموافقة على العرض المقدم من نادي الزمالك لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة، وهذا في ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع نادية بنهاية الموسم الجاري، ما يمنحه أحقية التوقيع لأي ناد في انتقالات يناير المقبل.

ومن جانب مصدر مقرب من أحمد فتوح أن هناك تقارباً في وجهات النظر بين إدارة نادي الزمالك وأحمد فتوح، وأن اللاعب أبدى موافقة مبدئية على العرض المقدم من مسئولي القلعة البيضاء لتجديد تعاقده.

وقال المصدر أن الأمور تقترب بقوة من الحسم، إلا أن هناك بعض الرتوش الأخيرة التي يسعى الطرفان للتوصل لاتفاق حولها، وبعدها سيتم توقيع عقد التجديد بشكل رسمي.

وقد تعرض أحمد فتوح لعقوبة الإيقاف من قبل مجلس الإدارة برفقة محمد صبحي ومصطفى الزناري بسبب مغادرتهم معسكر الفريق قبل مواجهة زد إف سي، وتم توقيع عقوبات مالية ضخمة على الثلاثي، ولم يسمح لهم بالمشاركة حتى الوقت الحالي رغم انتهاء فترة الإيقاف.

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