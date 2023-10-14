أخبار الأهلي اليوم السبت 14-10-2023| الأهلي يواجه سيمبا التنزاني بحضور رئيس الفيفا|تاريخ مواجهات الفريقين وفرص الأهلي

صرح الاعلامي أحمد شوبير في حديث له عبر برنامجه ملعب أون المذاع على أون تايم سبورت، أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو سيكون حاضراً مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في ملعب دار السلام في تنزانيا يوم 20 من أكتوبر 2023، في افتتاح بطولة الكاف الجديدة دوري السوبر الأفريقي.

وصرح الاعلامي أحمد شوبير أيضاً أن بعثة النادي الأهلي ستسافر إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 من أكتوبر الجاري، لوجود معظم اللاعبين الدوليين مع الفريق قبل سفر البعثة، ويترأس بعثة النادي الأهلي، طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي.

ويلتقي النادي الأهلي مع سيمبا التنزاني يوم الجمعة في تمام الساعة السادسة، على ملعب دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي، بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني، على ستاد القاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 24 من أكتوبر.

موقف الأهلي حال تخطيه سيمبا التنزاني:

حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى يواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي، كما سيكون نصف النهائي بين الفائز من مباراة الوداد المغربي وأنيميا ولقاء الترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي.

تاريخ مواجهات النادي الأهلي وسيمبا التنزاني:

لم يسبق للنادي الأهلي الفوز على سيمبا التنزاني على ملعب دار السلام في تنزانيا، غقد التقى الأهلي وسيمبا في 4 مواجهات تاريخية جمعتهما في دوري أبطال أفريقيا، نجح الأهلي في تحقيق الفوز مباراتين في القاهرة، فيما انتصر سيمبا التنزاني في المواجهتين في دار السلام، وتمكن الأحمر من تسجيل 6 أهداف، فيما سجل لاعبو تنزانيا هدفين فقط.

ويلتقي النادي الأهلي في المواجهة الخامسة مع سيمبا التنزاني، وفرص الأهلي أكبر في هذه المواجهة، حيث يضم النادي الأهلي خبرات في البطولات الأفريقية، مع الصفقات القوية التي أبرمها النادي الأهلي مع بداية الموسم.