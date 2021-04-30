أخبار الأهلي اليوم : التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة الجونة اليوم الجمعة

بواسطة Mahmoud Gamal

حدد بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي ملامح التشكيل الذي سيبدأ به لقاء اليوم أمام الجونة في المباراة المؤجلة من الجولة ال 16 بيطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

أخبار الأهلي اليوم : التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة الجونة اليوم الجمعة 1 30/4/2021 - 11:59 ص

ومن المتوقع أن يعود محمد هاني إلى قيادة الجبهة اليمني بعد تعافيه من الإصابة، بينما سيستمر الناشئ احمد نبيل كوكا في قيادة الجبهة اليسرى، مع استمرار الاعتماد على ثنائي قلب الدفاع سعد سمير ورامي ربيعة، وفي خط الوسط سيتم الاعتماد على أكرم توفيق بجوار عمرو السولية ومن أمامهم محمد مجدي قفشة في مركز صناعة الألعاب، وجناح شمال كهربا بدلا من طاهر محمد طاهر وجناح يمين حسين الشحات والمتألق محمد شريف كقلب هجوم .

التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة الجونة اليوم الجمعة 

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في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، سعد سمير، رامي ربيعة، محمد هاني.

في خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، كهربا، محمد شريف.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة برصيد 36 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة.

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Mahmoud Gamal

مهندس مصري أحب الكتابة في مجال الرياضة واتابع العديد من الصحف العالمية أول بأول


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