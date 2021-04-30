أخبار الأهلي اليوم : التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة الجونة اليوم الجمعة

حدد بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي ملامح التشكيل الذي سيبدأ به لقاء اليوم أمام الجونة في المباراة المؤجلة من الجولة ال 16 بيطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

ومن المتوقع أن يعود محمد هاني إلى قيادة الجبهة اليمني بعد تعافيه من الإصابة، بينما سيستمر الناشئ احمد نبيل كوكا في قيادة الجبهة اليسرى، مع استمرار الاعتماد على ثنائي قلب الدفاع سعد سمير ورامي ربيعة، وفي خط الوسط سيتم الاعتماد على أكرم توفيق بجوار عمرو السولية ومن أمامهم محمد مجدي قفشة في مركز صناعة الألعاب، وجناح شمال كهربا بدلا من طاهر محمد طاهر وجناح يمين حسين الشحات والمتألق محمد شريف كقلب هجوم .

التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة الجونة اليوم الجمعة

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، سعد سمير، رامي ربيعة، محمد هاني.

في خط الوسط: أكرم توفيق، عمرو السولية.

في خط الهجوم: محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، كهربا، محمد شريف.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة برصيد 36 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة.