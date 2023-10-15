أخبار الأهلي اليوم الأحد 15-10-2023| مفاجآت مدوية في قائمة الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني|موقف إمام عاشور من المشاركة

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني، وذلك مساء الجمعة المقبل الموافق 20 من أكتوبر، على ملعب بنيامين مكابا في تنزانيا، لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكاف الجديدة، دوري السوبر الأفريقي، فيما تُقام مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي يوم 24 أكتوبر الجاري.

وقد استقر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على قائمة الفريق التي تستعد للسفر إلى تنزانيا، لخوض مباراة سيمبا في ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي، وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومصطفي مخلوف خط الدفاع علي معلول وكريم الدبيس ورامي ربيعة ومحمود متولي وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح وكوكا خط الوسط أليو ديانج ومروان عطية وكريم نيدفيد وعمرو السولية وامام عاشور وأحمد عبد القادر وافشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ورضا سليم وكريستو وبيرسي تاو خط الهجوم محمود كهربا وموديست وصلاح محسن

يواصل إمام عاشور البرنامج التأهيلي الخاص به بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الإسماعيلي في الدوري المصري، وهي عبارة عن كدمة قوية أسفل القدم، من أجل التعافي من تلك الإصابة والعودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية، وقد أكد طبيب النادي الأهلي أن الإصابة غير مقلقة، وسيعود إمام عاشور إلى المباريات بشكل طبيعي، ومن المحتمل مشاركة إمام عاشور في مباراة العودة أمام سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء الموافق 24 من أكتوبر على ستاد القاهرة الدولي.

وقد صرح سيف موبا، عضو مجلس إدارة نادي سيمبا التنزاني، في تصريحات له أنه قد تم نفاذ جميع تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا، وهناك بعض الجماهير الأهلاوية في تنزانيا، سيكون لها مدرج مخصص، لتشجيع فريقهم، وأن فريق سيمبا التنزاني سعيد للغاية للقاء الأصدقاء من النادي الأهلي في دار السلام في تنزانيا.