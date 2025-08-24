خاص نجوم مصرية، أحمد فتوح يقترب من الظهور الأول مع الزمالك أمام فاركو

علم موقع نجوم مصرية أن الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا يدرس الدفع بالظهير الأيسر أحمد فتوح في مواجهة الفريق المقبلة أمام فاركو.

المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز، يبدو أن فتوح سيسجل ظهوره الأول بعد غياب فى هذه المباراة.

ويفاضل الجهاز الفني بين إشراك فتوح أو منح المغربي محمود بنتايك راحة في ظل حالة الإجهاد التي يعاني منها اللاعب خلال الفترة الأخيرة ما يعزز من فرص عودة فتوح للمشاركة بعد انتهاء أزمته مع النادي.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن فتوح بات جاهز من الناحية الفنية والبدنية، مشيراً إلى أن فيريرا كان على وشك الدفع به في لقاء مودرن سبورت الأخير إلا أن مجريات المباراة حالت دون ذلك.

وأكد المصدر ذاته أن احتمالات تواجد فتوح في التشكيل الأساسي أمام فاركو تبدو كبيرة ليعود اللاعب من جديد إلى الظهور بقميص الزمالك خاصة أنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني في تشكيل الفريق.