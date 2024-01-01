أحمد عيد عبد الملك يُعلق على ما يحدث لـ نادى أرسنال الانجليزى

علق احمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك الاسبق، على موقف نادى أرسنال الانجليزى فى بطولة الدورى فى ظل نزيف نقاط للفريق.

الفريق خسر عدد كبير من النقاط فى المباريات الاخيرة فى الدورى الانجليزى، كان أخرها الهزيمة بالامس من فريق فولهام بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الاسبوع الـ 20 من عمر المسابقة.

أحمد عيد أبدى إندهاشة مما يحدث لنادى أرسنال، خاصةً أنه سيناريو متكرر من الموسم الماضى، حيث خسر الارسنال صدارة الدورى الانجليزى بنفس السيناريو تقريباً.

وعبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعى “إكس” كتب احمد عيد عبد الملك معلقاً على نادى أرسنال قائلاً:

حكاية ارسنال كل موسم بتبتدي بخسارة النقط في ظل ضغط الماتشات خسارة ١١ نقطة من اخر ٥ ماتشات المنطقي الي فيهم خسارة نقطيين ليفربول بس..

نفس سيناريو الموسم الي فات بيتكرر !!