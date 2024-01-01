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أحمد عيد عبد الملك يُعلق على ما يحدث لـ نادى أرسنال الانجليزى

أحمد المدبولي

علق احمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك الاسبق، على موقف نادى أرسنال الانجليزى فى بطولة الدورى فى ظل نزيف نقاط للفريق.

الفريق خسر عدد كبير من النقاط فى المباريات الاخيرة فى الدورى الانجليزى، كان أخرها الهزيمة بالامس من فريق فولهام بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الاسبوع الـ 20 من عمر المسابقة.

أحمد عيد أبدى إندهاشة مما يحدث لنادى أرسنال، خاصةً أنه سيناريو متكرر من الموسم الماضى، حيث خسر الارسنال صدارة الدورى الانجليزى بنفس السيناريو تقريباً.

وعبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعى “إكس” كتب احمد عيد عبد الملك معلقاً على نادى أرسنال قائلاً:

حكاية ارسنال كل موسم بتبتدي بخسارة النقط في ظل ضغط الماتشات خسارة ١١ نقطة من اخر ٥ ماتشات المنطقي الي فيهم خسارة نقطيين ليفربول بس..

نفس سيناريو الموسم الي فات بيتكرر !!

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عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.

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