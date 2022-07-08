أحمد عاطف مهاجم فيوتشر يرد على الأخبار المتداولة حول إنتقاله للأهلي أو الزمالك

تداولت عدد من الأخبار في الفترة الأخيرة عن العروض المقدمة للاعب المصري المهاجم أحمد عاطف لاعب نادي فيوتشر إف سي، وارتبط إسم اللاعب بقطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك، جاء ذلك بعد تقديم اللاعب لمستويات متميزة خلال اللقاءات التي خاضها الاعب مع فريق فيوتشر أحرز خلالها عدد من الأهداف الحاسمة للمباريات.

عاطف يعلق على أخبار انتقاله للنادي الأهلي والزمالك

وعلق أحمد عاطف على الأخبار المتداولة حول إنتقاله لأحد القطبين في لقاء تلفيزيوني مع قناة اون تايم سبورتس حيث قال: “كنت مركز أن يكون هذا الموسم أفضل من الموسم اللي قبله، كل موسم أركز على هذا ومعرفش اللى جاى فين هنقفل صفحة الفوز النهاردة ونركز في الدوري واللي جاي خلاص وان شاء الله خير”، مضيفاً: “مركزين اليوم بيومه أنا موجود مع فيوتشر ومحدش عارف السنة الجاية فين، ومفيش حاجة لسه وان شاء الله خير”.

فيوتشر يحقق كأس الرابطة في أول نسخة من البطولة

جاءت تصريحات اللاعب أحمد عاطف بعد تتويج النادي ببطولة كأس رابطة الأندية حيث صرح: “الإدارة تعبت معانا من أول الموسم كان هدفنا المنافسة على المربع وأي بطولة نشارك فيها، ركزنا منذ بداية الموسم، ولذلك ربنا كافئنا بهذه البطولة”، وفاز فريق فيوتشر على منافسه نادي المحلة بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ليتوج فريق فيوتشر إف سي ببطولة كأس رابطة الأندية في أول نسخة منها.