أحمد شوبير: الأهلي عرض على كولر مهاجما جديدا ونال رضاه

صرح الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم المذاع على قناة أون تايم سبورتس أن إدارة النادي الأهلي عرضت على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مهاجما جديدا بعيدا عن الأسماء المنتشرة حاليا من أجل التعاقد معه خلال الفترة الحالية، خاصة وأن البحث عن مهاجم أجنبي ما زال مستمرا حتى الآن تلبية لرغبات مارسيل كولر الذي يرغب في التعاقد مع مهاجم قوي ومميز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الكابتن أحمد شوبير نجم الأهلي السابق - المصدر موقع اليوم السابع

وتابع بأن إدارة القلعة الحمراء عرضت على كولر مهاجما جديدا بعيدا عما يتردد حاليا من أسماء ونال رضا المدير الفني وسيتم البدء في المفاوضات مع اللاعب.

وفي سياق آخر نجح المارد الأحمر في الفوز على نظيره الوميني السلوفيني في المباراة الودية التي جمعتهما على هامش معسكر الإعداد بالنمسا، حيث فاز النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد سجلهم محمود عبد المنعم كهربا ومحمد زعلوك وصلاح محسن.

وشهد الشوط الثاني اللقاء الأول للاعب إمام عاشور المنضم حديثا لصفوف الفريق من ميتلاند الدينماركي.