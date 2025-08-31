أحمد شوبير يتحدث عن المشهد فى الاهلى بعد الهزيمة من بيراميدز

أطلق الإعلامي أحمد شوبير مجموعة من التساؤلات المهمة حول مستقبل النادي الأهلي بعد خسارته الأخيرة أمام بيراميدز مؤكداً أن الموقف أصبح معقد داخل القلعة الحمراء.

وعبر برنامجه الإذاعي على راديو “أون سبورت” قال شوبير : السؤال الأبرز الآن .. هل إدارة الأهلي قادرة على تحمل غضب الجماهير سواء في المدرجات أو عبر السوشيال ميديا؟.

وأشار إلى أن الإدارة مازالت مقتنعة بقدرات المدير الفني رغم الضغوط الكبيرة، وأن القرار النهائي بخصوص استمراره منوط بكابتن محمود الخطيب المشرف العام على الكرة.

وأضاف : الأهلي يمتلك أسماء كبيرة، لكن هل كل النجوم في أفضل مستوياتهم؟ هل زيزو أو بن شرقي أو تريزيجيه في أفضل حالاتهم؟، لافتاً إلى أن رحيل بعض اللاعبين وإصابة آخرين أثرت بشكل مباشر على الفريق.

وتابع : القضية ليست في كثرة الصفقات أو الأسماء، ولكن في من ينجح في تقديم الإضافة الحقيقية داخل الملعب، وهذا ما يميز بيراميدز حالياً، حيث يلعب نجومه بروح قتالية وإصرار كبير.

وأكد شوبير أن بيراميدز أثبت أنه منافس قوي على لقب الدوري بعد تفوقه على الأهلي، بينما الأخير خسر 7 نقاط حتى الآن من خلال تعادلين مع غزل المحلة ومودرن، وخسارة من بيراميدز، مقابل فوز وحيد على فاركو.

وأتم : البطولة ما زالت طويلة، لكن في ظل انطلاقة الزمالك واستفاقة بيراميدز، يقابل الأهلي تراجعًا واضحًا في المستوى، وهو ما ظهر بوضوح في لقاء الأمس حيث كان لاعبو الفريق خارج نطاق الخدمة.