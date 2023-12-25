أحمد سيد زيزو يضغط على إدارة الزمالك للرحيل إلى الشباب السعودي

يرغب اللاعب المصري في تجربة الاحتراف في الخليج، بينما تجري إدارة الزمالك المفاوضات بشأن ذلك.

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في تطور جديد في ملف رحيل أحمد سيد زيزو عن نادي الزمالك، كشف مصدر داخل النادي أن والد اللاعب يضغط على إدارة النادي لحسم موقف ابنه من الانتقال إلى نادي الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح المصدر أن والد زيزو يتواصل مع إدارة الزمالك للرد على العروض المقدمة من أندية الدوري السعودي، بينما يرغب اللاعب نفسه في الرحيل لتجربة الاحتراف في الخليج.

وأضاف المصدر أن إدارة الزمالك لم ترفض رحيل اللاعب حتى الآن، وتجري المفاوضات بشأن ذلك.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن نادي الشباب السعودي قدم عرضًا بقيمة 10 ملايين دولار للتعاقد مع زيزو، وهو ما يرفضه الزمالك ويطالب بقيمة أعلى.

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات بين الطرفين خلال الأيام المقبلة، لتحديد مصير زيزو في الفترة المقبلة.

ويعتبر زيزو أحد أبرز لاعبي الدوري المصري، وقد ساهم بشكل كبير في تحقيق الزمالك العديد من الألقاب خلال السنوات الأخيرة.

وفي حال رحيله عن الزمالك، سيكون خسارة كبيرة للفريق، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق في الوقت الحالي.