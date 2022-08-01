أحمد رمزي يتحدث عن سر نجاح الزمالك

قال نجم نادي الزمالك السابق، أحمد رمزي، العدل هو أساس نجاح النادي، مؤكداً أن القلعة البيضاء لا تقف على لاعب.

وصرح رمزي لقناة نادي الزمالك بأنه منذ سنتين كان يرفض تواجد أمير مرتضى في منصبه وهو المشرف على الفريق، لكنه الآن أثبت بأنه ناجح بكل المقاييس، وتمكن من الحفاظ على استقرار الفريق.

وقدم رسالة شكر لمجلس إدارة النادي والجهاز الفني على تحقيق العدل داخل الفريق.

وأضاف :” من يريد الرحيل عن الفريق فليقم بذلك، الفريق لا يقف على أحد، سواء طارق أبو حامد أو مصطفى محمد أو أشرف بن شرقي أو محمد أبو جبل أو محمود كهربا أو فرجاني ساسي أو حمدي النقاز، رحل الزمالك واستمر الزمالك بقوة، بل وتوج بالألقاب.

وختم :” الاحترام لجميع اللاعبين، لكن الزمالك لا يقف على أحد، وهذا الأمر هو بمثابة كلمة السر جراء ما يحدث في الآونة الأخيرة، والزمالك أقوى فنياً وبدنياً، ويحتوي على مجموعة من الناشئين مميزة.