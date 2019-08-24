أحمد حسن … الكابتن ماجد

بقلم : خالد صلاح عبد الرحيم

هو أحد أساطير كرة القدم في أفريقيا والعرب صنع التاريخ مع المنتخب المصري بتحقيقه لــ4 بطولات أمم أفريقية ولعب للثلاثي الأكبر في مصر الأهلي الزمالك والأسماعيلي وله مشوار كبير في الأحتراف ما بين بيشكتاش التركي وإندرلخت البلجيكي ،لاعب موهوب قام بدراسة اللعبة ويملك طموح لانهائي تحول من لاعب محلي إلي لاعب دولي إلي محترف ثم يصل إلي أعلي رتبة في اللاعبين ليصبح عميد لاعبي العالم .

الصقر يعرف كل شئ عن دائرة المنتصف وزاويا القوس القطرية والطولية يمكن القول بأنه أحد الأهرام الثلاثة في وسط الملعب ، في البدايات لعب في محور الإرتكاز المساند رقم 8 ” اللاعب الدليفري “الذي يركض من الصندوق إلي الصندوق يساند دفاعياً وهجومياً وينسج الخطوط ببعضها والمسئول عن إيصال الكرة للثلث الهجومي ويُكمل الطريق للأمام .

مع منتخب مصر2010 لعب Ah 17″” في مركز الـ8.5 نصف صانع ألعاب ونصف لاعب وسط ثالث من خلال سرعته في التنقل بالكرة وتغيير مسار اللعب من جهة لاخري والقدرة علي التفاعل مع المواقف المختلفة والارتجال داخل الملعب ، ومع حسام البدري في الأهلي وضع الصقر في مركز الجناح الوهمي مابين جناح ومهاجم ثاني في رسم 4-4-2 اللاعب الذي يتحرك في أنصاف الخطوط ويتبادل الأدوار مع الجناح في الدخول للصندوق أو البقاء علي حدود زوايا منطقة الــ18 ليكون مثل الصاعق الذي يلتقط الكرات ويصوبها في الشباك مباشرةً .

أحمد حسن لدية الأصرار الكروي ويمتلك ” الكاريزما القوية ” الذي تجعله يتقمص دور البطل ويفعل ما يريد داخل الملعب يذهب بالكرة علي المرمي ويقوم بتصويبات صاروخية تغالط أكبر الحراس في 98 في مرمي جنوب أفريقيا والمشهد يتكرر أمام نيجيريا والكاميرون 2010 ، أحمد حسن مرجع أسطوري مميز لأي لاعب كرة قدم هناك نقاط يمكن أن نعلمها للناشئين في كرة القدم المصرية من خلال نموذج الصقر أحمد حسن من التزام في الأحتراف ويعطي كل ما لدية داخل الملعب العمل علي تحقيق أهدافه الذاتية والتطور المستمر .

أحمد حسن هو نسخة الويندز المستحدثة مع أي مدرب يقود منتخب مصر يضع الصقر في الملعب اولاً ثم يبني عليه التشكيلة ، أحمد حسن يرتبط بذكريات كبيرة مع مشجعي كرة القدم في أفريقيا الكابتن صاحب القميص رقم 17 ذو الشعر الطويل المتدفق الذي يضع قلبه وروحه في الملعب ويعطي التعليمات لزملائه يصنع الفارق بتصويباته يلهب حماس اللاعبين والقائد الملهم بالنسبة للجماهير المصرية ، إذا كان في علم مصر نسر فأن في كرة القدم المصرية بها صقر هو أحمد حسن.

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