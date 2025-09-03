أحمد حسام «ميدو» يوجه رسالة لعصام الحضري ويتحدث عن أزمة صلاح مع مدرب الأحمال

وجّه أحمد حسام «ميدو» لاعب منتخب مصر السابق، رسالة خاصة إلى عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، ومدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني، وقال “أنا متأكد إن الكابتن الحضري بيعمل الفيديوهات دي على سبيل الهزار، لكن في وقت الهزار مقبول فيه لما يكون ملكشي منصب، لكن الكلام ده حاليا ممكن يتسبب في مشاكل للمنتخب المصري”.

جاء ذلك خلال برنامج «أوضة اللبس» الذي يقوم بتقديمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار رفقة الإعلامية سارة محسن.

وأضاف ميدو “أنا متأكد إن كابتن عصام سيكون أحرص الناس على مصلحة المنتخب حتى لو مش موجود في جهاز الفريق الأول، والحل عند المهندس هاني أبو ريدة”.

كانت بداية الموضوع في نشر الحضري مقطع فيديو قصير وهو يتدرب مع مدير الكرة في منتخب مصر الثاني، كابتن أحمد حسن، عميد لاعبي مصر حاليا، وذلك بعدد مشاركات دولية مع منتخب مصر بلغ 184 مباراة.

وقال الكابتن عصام الحضري في مقطع الفيديو أنه يتدرب مع العميد الأصلي، في تلميح صريح بأن الكابتن حسام حسن “العميد السابق” ليس هو العميد الحالي، مما أدى إلى حدوث بعض الحساسية من قبل بعض الإعلاميين تعاطفا مع مدرب منتخب مصر الأول، حسام حسن.

وصرح أحمد حسام ميدو قائلا “لازم المهندس هاني أبو ريدة يتدخل، لأنه هو كبير العائلة وكبير كل من يعمل تحت مظلة الاتحاد المصري لكرة القدم، ولازم يعمل جلسة ما بين الجهازين، ويعطي أوامر إن لازم الكلام ده يقف”.

وتطرق الحديث بين ميدو وسارة محسن عن أزمة نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي مع مدرب الأحمال الحالي ورفض حسام حسن لطلب صلاح بتغييره والإتيان بمدرب الأحمال السابق “تياجو” نظرا لأنه لا يناسب اللاعبين وبالأخص محمد صلاح.

ومع رفض المدير الفني، حسام حسن لطلب صلاح، قام الأخير بتصعيد الموضوع، وتحدث مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، المهندس هاني أبو ريدة، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وتمت الاستجابة لطلب محمد صلاح.

وعلق ميدو على هذا الموضوع قائلا “أنا شايف أن الحاجة اللي تريح اللاعبين وفي نفس الوقت لا تعطل المدير الفني عن عمله، تتعمل”.