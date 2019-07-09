أحمد حجازى يقترب من الإنضمام للدورى السعودى

يقترب مدافع منتخب مصر، ونادى وست بروميتش ألبيون أحمد حجازى من الإنضمام الى كتيبة اللاعبين المصريين الذين يلعبون فى الدورى السعودى، والذى يعد حالياً واحد من أكثر الدوريات التى يتواجد بها محترفيين مصريين، وكانت التقارير الواردة من المواقع الرياضية السعودية تؤكد قرب انتقال أحمد حجازى “28 عام” الى نادى أهلى جدة السعودى.

وكان اقتراب حجازى للعلب بصفوف الأهلى السعودى -حسب التقارير الأخبارية بالمواقع السعودية- نتيجة اقتناع مدرب أهلى جدة بعد عرض العديد من التقارير الخاصة بمجموعة من اللاعبيين إلا ان رغبة مدرب الفريق حسبت الأمر برغبته فى ضم حجازى مما دفع ادارة النادى الى البدأ فى اجراءات التفاوض مع المدافع المصرى الدولى.

يأتى هذا فى الوقت الذى شارك فيها أحمد حجازى بين صفوف المنتخب المصرى ببطولة الامم الأفريقية المقامة حالياُ فى مصر، ولكن المنتخب المصرى تسبب فى حالة من الحزن للجمهور المصرى بتوديعه البطولة امام منتخب جنوب أفريقيا بدور الستة عشر، ويعتبر حجازى احد الركائز الأساسية التى يعتمد عليها المنتخب المصرى.

ولم تكن التقارير السعودية هى الوحيدة التى تتحدث عن الوجهة القادمة للاعب المصرى، ولكن اكدت التقارير القادمة من انجلتر عن رغبة الوافد الجديد إلى الدورى الانجليزى نادى استون فيلا فى التعاقد مع أحمد حجازى مما يؤكد ان وجهة اللاعب القادمة لم تحدد بعد.