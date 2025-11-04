أحمد الغامدي يخطف الأضواء في موقعة الاتحاد ضد الشارقة

استطاع النجم السعودي أحمد الغامدي، لاعب خط وسط الاتحاد السعودي، خطف الأضواء إليه من جديد بعد ظهوره بمستوى رائع خلال مباراة الاتحاد ضد الشارقة بدوري أبطال آسيا للنخبة، مساء الثلاثاء، ليتحدث جماهير العميد بكل قوة عن الموهبة التي يحظى بها الغامدي.

وفجأة؛ وبدون سابق إنذار، ارتفع اسم الغامدي في قائمة الموضوعات الأكثر تداولا على منصة “إكس” الذي يرتادها السعوديون بغزارة.

وكتب صاحب الحساب «MR.Ali» تدوينة قصيرة عن صناعة الهدف الثالث الذي أحرزه البرتغالي روجر فرنانديز من تمريرة رائعة للغامدي بعد انطلاقة حاسمة “موهبة السعودية الأولى أحمد_الغامدي، احتاج أقل من 10 دقائق ليضع بصمته في مباراة الاتحاد والشارقة، ويصنع الهدف الثالث”.

إنطلاقة أحمد الغامدي وهدف روجر 💛💛💛💛 pic.twitter.com/FQp06QlBxg — ستوديو الاتحاد | ITTI STUDIO (@IttiStudio) November 4, 2025

وبهذه المناسبة العظيمة في حياة الغامدي، كتبت صاحبة الحساب «شذى الحارقة» تدوينة حب للمدرب الجديد للاتحاد، البرتغالي سيرجيو كونسيساو، قائلة “أحب كونسيساو لأنه أظهر أحمد الغامدي، الذي ينافس مبابي”.

وتخطى «محمد» الحدود في الحديث عن الغامدي، وقال بأن المدرب السابق للاتحاد، الفرنسي لوران بلان، كان سيضيع النجم أحمد الغامدي من الاتحاد، وعبر عن ذلك بقوله “الموهبة احمد الغامدي دخل الدقيقة 90 يعني لعب فقط 7 دقائق ، صنع فيها الهدف الثالث بشكل ولا اجمل”.

وأكمل «محمد» تدوينته “موهبة وكانت ح تضيع علينا بسبب مدرب أفدغ”.

ويبلغ أحمد الغامدي من العمر 24 عاما، لعب لصالح منتخب بلاده تحت سن 20 سنة، وكان قد انتقل هو وعائلته للعيش في كندا منذ صغره، لكنه لعب لنادي باسفيك الكندي، ثم جاء للعب في نادي الاتفاق السعودي، حتى انتهى به الأمر في نادي العميد.