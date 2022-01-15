أحلم بتحقيق اللقب الإفريقي مع المنتخب المصري.. تصريحات محمد صلاح بعد فوز الفراعنة على غينيا بيساو في الجولة الثانية من أمم أفريقيا

مهند شرف

بعد الفوز الصعب الذي حققه منتخب الفراعنة على نظيره غينيا بيساو ضمن إطار الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا 2021 – 2022، علق نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي على فوز منتخبه أمام غينيا بيساو في مباراة اليوم السبت 15 يناير، حيث قال النجم مو صلاح خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: “أشعر بالسعادة للفوز في مباراة اليوم ولا أهتم بمن سجل هدف الفوز، حيث أن الأهم هو مساعدة فريقي على تحقيق مهمة مهمة الفوز، كما أن الحفظ وقف معنا بعض الشيء في مباراة اليوم، ولكن سنقدم أداء أفضل خلال المباريات القادمة”.

أحلم بتحقيق اللقب الإفريقي مع المنتخب المصري.. تصريحات محمد صلاح بعد فوز الفراعنة على غينيا بيساو في الجولة الثانية من أمم أفريقيا 4 15/1/2022 - 11:56 م

أضاف النجم مو صلاح في تصريحاته: “إن الصعوبات التي مررنا بها نتمنى أن تكون طبيعية ونتمنى تجاوزها بسهولة، حيث أن كل الفرق في القارة الإفريقية تلعب كرة جميلة، وقد تكون مصر من أقل المنتخبات في قائمة المنتخبات المحترفة بالبطولة”.

أحلم بتحقيق اللقب الإفريقي مع المنتخب المصري.. تصريحات محمد صلاح بعد فوز الفراعنة على غينيا بيساو في الجولة الثانية من أمم أفريقيا 1 15/1/2022 - 11:56 م

اختتم نجم ليفربول الإنجليزي تصريحاته بـ: “أحلم بالحصول على اللقب الإفريقي مع المنتخب المصري، وهذا سيكون اللقب الأغلى بالنسبة لي”.

مقالات ذات صلة:

منتخب الفراعنة ينجح في إسقاط نظيره غينيا بيساو في الجولة الثانية من أمم أفريقيا ليحتل المركز الثاني بترتيب المجموعة…

بالفيديو.. رضا عبدالعال بعد هزيمة مصر أمام نيجيريا: أنا صح وانتوا بتطبلوا

أحلم بتحقيق اللقب الإفريقي مع المنتخب المصري.. تصريحات محمد صلاح بعد فوز الفراعنة على غينيا بيساو في الجولة الثانية من أمم أفريقيا 2 15/1/2022 - 11:56 م

انتهت مباراة مصر وغينيا بيساو بفوز المنتخب المصري بنتيجة هدف وحيد سجله نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح في الدقيقة 69 من عمر المباراة، حيث يعتبر هذا الفوز الأول لمنتخب مصر منذ بداية مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2021 – 2022 في نسختها الثالثة والثلاثين والتي تحتضنها الكاميرون.

أحلم بتحقيق اللقب الإفريقي مع المنتخب المصري.. تصريحات محمد صلاح بعد فوز الفراعنة على غينيا بيساو في الجولة الثانية من أمم أفريقيا 3 15/1/2022 - 11:56 م

Avatar of مهند شرف
مهند شرف

مهند شرف الدين طالب بجامعة القاهرة كلية تجارة، مهتم بكل شيء جديد من معلومة أو خبر أو بيان لنقله إلى الناس في أفضل شكل وأحسن صورة من خلال الموقع


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.