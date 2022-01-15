أحلم بتحقيق اللقب الإفريقي مع المنتخب المصري.. تصريحات محمد صلاح بعد فوز الفراعنة على غينيا بيساو في الجولة الثانية من أمم أفريقيا

بعد الفوز الصعب الذي حققه منتخب الفراعنة على نظيره غينيا بيساو ضمن إطار الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات من بطولة أمم أفريقيا 2021 – 2022، علق نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي على فوز منتخبه أمام غينيا بيساو في مباراة اليوم السبت 15 يناير، حيث قال النجم مو صلاح خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: “أشعر بالسعادة للفوز في مباراة اليوم ولا أهتم بمن سجل هدف الفوز، حيث أن الأهم هو مساعدة فريقي على تحقيق مهمة مهمة الفوز، كما أن الحفظ وقف معنا بعض الشيء في مباراة اليوم، ولكن سنقدم أداء أفضل خلال المباريات القادمة”.

أضاف النجم مو صلاح في تصريحاته: “إن الصعوبات التي مررنا بها نتمنى أن تكون طبيعية ونتمنى تجاوزها بسهولة، حيث أن كل الفرق في القارة الإفريقية تلعب كرة جميلة، وقد تكون مصر من أقل المنتخبات في قائمة المنتخبات المحترفة بالبطولة”.

اختتم نجم ليفربول الإنجليزي تصريحاته بـ: “أحلم بالحصول على اللقب الإفريقي مع المنتخب المصري، وهذا سيكون اللقب الأغلى بالنسبة لي”.

انتهت مباراة مصر وغينيا بيساو بفوز المنتخب المصري بنتيجة هدف وحيد سجله نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي محمد صلاح في الدقيقة 69 من عمر المباراة، حيث يعتبر هذا الفوز الأول لمنتخب مصر منذ بداية مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2021 – 2022 في نسختها الثالثة والثلاثين والتي تحتضنها الكاميرون.