“أحلم باللعب مع ميسي ورونالدو” حوار محمد صلاح مع شبكة سكاي سبورتس

أجرى اليوم نجم الكرة العربية محمد صلاح مقابلة مع شبكة سكاي سبورتس، أجاب من خلالها عن أسئلة الجماهير الإنجليزية.

تحدث محمد صلاح عن اللاعبين الذين كانوا قدوة له في الصغر قائلاً: “كنت أحب رونالدو الظاهرة وزين الدين زيدان وتوتي، لان طريقة لعبهم مختلفة عن الآخرين، وكنت اتباعهم طوال الوقت”.

وعند سؤاله عن اللاعب الذي كنت تحلم باللعب معه قال: “أعتقد انه ليونيل ميسي وكريستيانو، لكن في الدوري الإنجليزي اعتقد أنه كيفين دي بروين، لأنه يمتلك الرؤية ويمكنه مساعدتي في تسجيل المزيد من الأهداف”.

وعن أصعب ظهير لعب ضده أجاب صلاح: “أنه سيزار ازبلكويتا، لقد كان صعباً.. أعلم أنه لعب في مركز الظهير الأيمن والأيسر لكنه كان صعباً بالفعل، وأيضاً اشلي كول كان يلعب بشكل جيد، كان يقرأ اللعب وكان ذكياً جداً”.