أحدث صفقات الأندية الكبرى في موسم الانتقالات الشتوية

بحلول الميركاتو الشتوي تتحرك بعض الأندية والاعبين لتغيير ألوان الفريق الذي يمثلونه، تعتبر فترة الانتقالات الشتوية ثاني أكثر فترات الانتقالات اهمية بالنسبة للدوريات الأوروبية، من غير المتوقع أن يشهد سوق الانتقالات الشتوية هذا انتقالات كبيرة لكن هناك بعض اللاعبين الذين يجب عليهم التحرك في أقرب فرصة وتحاول بعض الأندية التخلص من الأعباء الثقيلة التي على عاتقها، اليك أبرز وأحدث صفقات الانتقالات التي تمت حتى الان ضمن فترة الانتقالات الشتوية.

تيلو كيرير ينتقل الى موناكو:

انتقل اللاعب الألماني ثيلو كيرير لاعب فريق ويستهام إلى نادي موناكو الفرنسي بحسب الصحفي الإيطالي فابريزو رومانو، سينتقل اللاعب على سبيل الإعارة مقابل 500,000 ألف يورو وإذا رغب نادي الامارة الفرنسية في شرائه فسيتعين عليه دفع 11 مليون يورو، يذكر أن كيرير كان قد سبق له اللعب لمصلحة كل من فريق شالكة الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي.

جادون سانشو يعود لبروسيا دورتموند:

قالت صحيفة سكاي الرياضية بأن اللاعب الإنجليزي جادون سانشو سينضم إلى بروسيا دورتموند على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال عكسية حيث يعود اللاعب لفريقه الأسبق وسيلعب جادون سانشو ما تبقى من الموسم ضمن صفوف فريق الجراد الأصفر، يذكر أن سانشو كان قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادماً دورتموند في عام 2021 مقابل 73 مليون جنيه إسترليني، تأتي تلك الخطوة المفاجئة بسبب توتر العلاقة بين سانشو ومدربه ايريك تين هاج ومهاجمته الأخير عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، لم يحظ سانشو بفرص كافية في اليونايتد كما تراجع مستواه مع المنتخب الانجليزي وتبقى صفقة انتقال سانشو واحدة من أفشل صفقات اليونايتد.

انتقال تيمو فيرنر إلى مانشستر يونايتد:

قالت صحيفة ميرور البريطانية أن الدولي الألماني تيمو فيرنر سينتقل إلى فريق مانشستر يونايتد وأكد اللاعب أنه لا يمانع الرحيل عن فريقه الحالي لايبزيغ، يذكر أن فريق مانشستر يونايتد يعاني من أزمة هجومية حادة خصوصا بعد الرحيل المفاجئ للاعبه جادون سانشو، وبالتالي سيعود تيمو فيرنر إلى إنجلترا مجددا، يذكر ان فيرنر سبق له اللعب مع فريق تشيلسي وتوج معه بدوري ابطال أوروبا 2021.

انتقال اللاعب يان ماتسن إلى بروسيا دورتموند:

بحسب صحيفة الديلي تليجراف يحاول فريق بروسيا دورتموند الألماني التعاقد مع مدافع تشيلسي الشاب “يان ماتسن” فيما لا يبدي الفريق الأزرق أي ممانعات لبيعه، ربطت العديد من الصحف اللاعب بالانتقال إلى فريق برشلونة الإسباني إلا أن دورتموند يسعى جدية للتعاون معه، تؤكد صحيفة تيليجراف بأن الصفقة قد تمت بشكل رسمي.

تجديد عقد مارسيال:

تؤكد تقارير صحفية انجليزية بأن مانشستر يوناتد يتجه لتجديد عقد اللاعب الفرنسي انتوني مارسيال والذي كان من المحتمل رحيله، لم يتم تأكيد تجديد اللاعب بشكل رسمي وخصوصاً أن الأخير يرغب في نقل تجربته خارج الاولد ترافورد، لعب الفرنسي 17 مباراة الموسم الماضي وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما، يعاني اليونايتد من جفاف تهديفي شديد في ظل رحيل سانشو الذي لم يعد يحتمل البقاء في اليونايتد ويريد العودة لفريقه السابق بروسيا دورتموند بعقد اعارة بعدما باعه دورتموند للشياطين الحمر مقابل 73 مليون يورو في عام 2021 في قمة فترة تألقه.