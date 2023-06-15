أحدث التفاصيل بشأن تعاقد الأهلي السعودي مع مودريتش ومحرز وسيرخيو راموس

بعد أن أصبح الدوري السعودي مكانا لتجمع كبار نجوم كرة القدم بداية من قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى فريق النصر، ثم الفرنسي كريم بنزيما إلى الاتحاد، ازدادت الأخبار المتعلقة برغبة النادي الأهلي السعودي العائد إلى دوري روشن في ضم مجموعة كبيرة من نجوم كرة القدم من الأندية الأوروبية وأبرزهم: لوكا مودريتش، سيرخيو راموس، رياض محرز.

تفاصيل انتقال لوكا مودريتش إلى الأهلي السعودي

أوضحت العديد التقارير الصحفية أن اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش والذي يلعب في نادي ريال مدريد الإسباني سينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي 2022/2023 تحديدا في 30 يونيو، هذا وقد أعلن اللاعب موقفه بوضوح بشأن انتقاله إلى النادي الأهلي في جدة، وذلك بعد أن قدم النادي السعودي عرضا مغريا للنجم الكرواتي لتدعيم صفوف الفريق مع اللاعب رونالدو حيث قام بعرض 100 مليون يورو للموسم الواحد للاعب أي ما يقدر بسبعة أضعاف راتبه مع ريال مدريد.

وبالرغم من العروض التي قدمها النادي للاعب، إلا أن الصحف الإسبانية قد أوضحت رفض اللاعب الكرواتي لهذا العرض وأعلنت رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد لموسم آخر بسبب رغبته في اللعب في الموسم المقبل 2023/2024 مع ريال مدريد، والجدير بالذكر أن مودريتش قد حصد مع ريال مدريد العديد من البطولات خلال ال 11 عام الماضية وقد لعب في الموسم السابق 52 مباراة سجل خلالها ستة أهداف وصنع ستة أهداف اخرى.

انتقال اللاعب سيرخيو راموس للنادي الاهلي السعودي

قام النادي الأهلي السعودي بفتح خط المفاوضات مع سيرخيو راموس مدافع فريق باريس سان جيرمان والذي بانتهاء عقده مع فريق باريس سان جيرمان سيتم إعلان رحيله عن صفوف الفريق مما يجعل هذه الصفقة صفقة رابحة للنادي الأهلي السعودي نظرا لأنها صفقة لن تكلف دفع رسوم نظير التعاقد معه حيث عرض النادي الأهلي في جدة عرضا لضم راموس براتب 20 مليون دولار سنويا معفية من الضرائب.

وقد ألمح النجم الإسباني راموس إلى مستقبله عن طريق تفاعله مع صورة تجمع بينه وبين مودريتش على حساب الإنستجرام الخاص بموقع”sr4saudi” والذي كتب عليها “ثنائية محتملة في النادي الأهلي راموس ومودريتش” وقد قام راموس بالإعجاب بالصورة مما يشير اقتراب اللاعب من الاجتماع بمودريتش مرة أخرى بالنادي الأهلي السعودي.

أحدث التفاصيل بشأن ضم الأهلي السعودي لرياض محرز

كما أشارت العديد من الصحف العالمية إلى اهتمام النادي السعودي بضم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي ووضعه على قائمة أولويات النادي، وبينت شبكة ESPN”” الأمريكية أن إجمالي الراتب الذي عرضه النادي الأهلي على رياض محرز قد تجاوز 100 مليون يورو، حيث أن النادي الأهلي في جدة سيعرض على محرز 50 مليون يورو إضافة إلى الحوافز وغيرها في عقد مدته عامين وإمكانية تمديد العقد لعام آخر، وذكرت الشبكة أنها تتوقع أن محرز لديه رغبة في الانتقال إلى المملكة العربية السعودية، لكن من غير المعروف إن كان مان سيتي سيسمح له بالمغادرة بالفعل أم لا.

والجدير بالذكر أن محرز قد لعب مع فريقه هذا الموسم 47 مباراة سجل فيها 15 هدف وصنع 13 ولكن معظم هذه المباريات كان فيها احتياطيا، ونجح الفريق هذا الموسم في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، كما استطاع تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على نادي إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد في المباراة المثيرة التي جمعتهما في مدينة إسطنبول بتركيا ليحقق الفريق إنجازا تاريخيا هذا الموسم.