أحداث مباراة الجزائر و السنغال في نهائي أمم إفريقيا 2019 .. تابع الأحداث أول بأول Senegal vs algeria

نتابع معكم الآن مباراة الجزائر و السنغال التي من المحدد لها ان تبدأ في تمام الساعة التاسعة مساءا وننتظر بدء المباراة لننقل لكم كل ما يحدث أولا بأول من خلال هذا الموضوع لكل من لم يستطع متابعة المباراة يمكنك متابعتها كتابيا من خلال موقع نجوم مصرية و سنحاول جاهدين نقل الأحداث أولا بأول ونضع كامل تركيزنا علي الأحداث المهمة في مباراة الجزائر ضد السنغال متمنين من الله فوز الجزائر العربية الشقيقة بكاس الأمم ألإفريقية في البطولة التي تنظمها مصر الآن علي ارضها.

أحداث مباراة الجزائر و السنغال في نهائي بطولة أمم إفريقيا 2019

بدأت مباراة الجزائر و السنغال

هدف في الدقيقة الثانية من قبل اللاعب بغداد بونجاح

الدقيقة الـ 22 من عمر المباراة و نسبة الاستحواذ علي الكرة اكبر لمنتخب السنغال.

الدقيقة 36 من عمر المباراة بطاقة صفراء لفريق الجزائر.

انتهاء الشوط الأول من عمر اللقاء والحال مازال كما هو

الدقيقة 52 وصلت نسبة استحواذ فريق الجزائر علي الكرة الي 40%

الدقيقة 76 وصلت عدد التسديدات المباشرة علي مرمي الجزائر الي 3 تسديدات لم تصب اي منهم شباك الجزائر

تظل النتيجة كما هي 1 مقابل لا شئ لمنتخب الجزائر

الدقيقة الـ 82 من عمر المباراة عدد البطاقات الصفراء 2 لمنتخب السنغال , 2 لمنتخب الجزائر

نهاية المباراة وفوز منتخب الجزائر الشقيق

هذا وقد حضر اليوم إلي مصر اكثر من 12 طائرة محملة بركاب جزائريين ليساندوا منتخب وطنهم العزيز في هذه اللحظة الحاسمة بعد أن أدي أداءا رائعا طوال البطولة.