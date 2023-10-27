أجواء قمة الهلال والأهلي.. بالفيديو فيرمينو يضع توقيعه على قميص الهلال

يشهد معسكر فريقي الهلال والأهلي أجواء رائعة قبل المباراة التي ستجمع بينهما الليلة في بطولة الدوري السعودي 2023/2024، ويدخل الفريقان المباراة بصفوف كاملة خصوصا بعد تلقي جماهير الأهلي الخبر السار بجاهزية البريكان لخوض اللقاء بعد الإصابة التي كان قد تعرض لها اللاعب.

عودة البريكان تمنح الأهلي دفعة معنوية قبل مواجهة الهلال

تلقى النادي الأهلي السعودي دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الهلال ضمن الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد إعلان عودة فراس البريكان إلى تشكيلة الفريق الأساسية.

ويعتبر البريكان من أهم لاعبي الأهلي وأكثرهم تأثيرًا، حيث يتمتع بقدرات فنية عالية وتسجيلية مميزة. وسجل البريكان 7 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في 10 مباريات مع الأهلي هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يشارك البريكان أو ألان سانت ماكسيمان في خط الهجوم بجوار روبرتو فيرمينو ورياض محرز، مما يشكل ثلاثيًا هجوميًا قويًا للغاية. ويأمل الأهلي أن يستفيد من تواجد البريكان في التشكيلة الأساسية لتحقيق الفوز على الهلال في هذه المباراة الهامة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

فيرمينيو يضع توقيعه على قميص الهلال

أبدى البرازيلي فيرمينيو لقطة رائعة بعد أن قام بتوقيع قميص طفل من مشجعي نادي الهلال، إذ تقبل لاعب الأهلي الأمر بكل روح رياضية عندما استوقفه مشجع الهلال في فندق إقامة اللاعبين قبل المباراة.

النجم البرازيلي فيرمينو يمنح توقيعه لأحد الأطفال من مشجعي الهلال، في الفندق الذي تقيم به بعثة الأهلي في الرياض .#الأهلي_الهلال #الهلال_الاهلي pic.twitter.com/sjp0jeCEiy — Mohamed Alkaoud _محمد القاعود (@melkaaoud) October 27, 2023

تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي

من المتوقع أن يدخل الهلال المباراة بكل من:

ياسين بونو

البليهي

كوليبالي

الشهراني

سعود عبدالحميد

سافيتش

نيفيز

ديلجادو

مالكوم

سالم الدوسري

متروفيتش

تشكيل الأهلي المتوقع في مواجهة الهلال

من المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بقوام يضم كلا من:

إدوارد ميندي

الحريجي

إيبانيز

عبدالباسط هندي

عبدالله العمار

محمد المجحد

فرانك كيسي

جابري فيجا

ألان سانت ماكسيمان

رياض محرز

روبيرتو فيرمينيو

ما القنوات الناقلة للدوري السعودي 2023-2024؟

أعلنت قنوات SSC السعودية أنها ستنقل حصريًا عبر شاشتها مباريات دوري روشن 2023-2024.

مباريات الدوري السعودي ستكون منقولة مجانًا بتقنية SD ولكن فقط للمتواجدين داخل السعودية.

وفي حالة أن أراد المشاهد أن يتابع المباريات بتقنية HD أو بتغطية شاملة قبل وبعد المباراة، سيتعين عليه الاشتراك في إحدى الباقات وشراء جهاز GOBX لفك التشفير.