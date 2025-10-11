أخبار الرياضة

أبو ظبي تستضيف كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025

معتز خليل

تستعد العاصمة الإماراتية أبو ظبي لاحتضان بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025 خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، بمشاركة أربعة أندية مصرية كبرى هي: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

ويُنتظر أن تشهد البطولة أجواءً جماهيرية مميزة على الأراضي الإماراتية التي أصبحت الوجهة المفضلة لاستضافة كبرى الأحداث الكروية المصرية في السنوات الأخيرة.

ماريا كورينا ماتشادو تهدي جائزة نوبل للسلام إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

نظام المشاركة في البطولة

يشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري الممتاز، بينما يخوض الزمالك المنافسات باعتباره حامل لقب كأس مصر.

أما سيراميكا كليوباترا فيشارك بعد تتويجه بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة، في حين حصل بيراميدز على البطاقة الذهبية التي تتيح له التواجد في النسخة الجديدة من البطولة.

📅 مواعيد مباريات السوبر المصري 2025

  • نصف النهائي – الأربعاء 6 نوفمبر
    • الزمالك × بيراميدز 🏟️ استاد آل نهيان – أبو ظبي
    • الأهلي × سيراميكا كليوباترا 🏟️ استاد هزاع بن زايد – العين
  • النهائي وتحديد المركز الثالث – السبت 9 نوفمبر
    • مباراة المركز الثالث 🏟️ استاد آل نهيان
    • المباراة النهائية 🏟️ استاد محمد بن زايد – أبو ظبي

🥇 الأهلي الأكثر تتويجًا

يُعد النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب السوبر المصري برصيد 15 لقبًا، آخرها النسخة الماضية التي فاز بها على حساب الزمالك بركلات الترجيح.
ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب، بينما يسعى بيراميدز وسيراميكا لتدوين اسميهما في سجل الأبطال للمرة الأولى.

عن الكاتب:
معتز خليل

صحفي وكاتب حر في بعض المواقع الاخبارية، وباحث في العلوم الاجتماعية والدينية، حاصل على ليسانس آداب لغات شرقية.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.