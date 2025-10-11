أبو ظبي تستضيف كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025

تستعد العاصمة الإماراتية أبو ظبي لاحتضان بطولة كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2025 خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، بمشاركة أربعة أندية مصرية كبرى هي: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

ويُنتظر أن تشهد البطولة أجواءً جماهيرية مميزة على الأراضي الإماراتية التي أصبحت الوجهة المفضلة لاستضافة كبرى الأحداث الكروية المصرية في السنوات الأخيرة.

⚪الزمالك 🆚 بيراميدز 🔵

🔴الأهلي 🆚 سيراميكا 🟤 مباريات كأس السوبر المصري المقام في الإمارات 🇪🇬🏆 pic.twitter.com/dOKWkjGs4X — FilGoal (@FilGoal) October 9, 2025

⚽ نظام المشاركة في البطولة

يشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل الدوري الممتاز، بينما يخوض الزمالك المنافسات باعتباره حامل لقب كأس مصر.

أما سيراميكا كليوباترا فيشارك بعد تتويجه بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة، في حين حصل بيراميدز على البطاقة الذهبية التي تتيح له التواجد في النسخة الجديدة من البطولة.

📅 مواعيد مباريات السوبر المصري 2025

نصف النهائي – الأربعاء 6 نوفمبر الزمالك × بيراميدز 🏟️ استاد آل نهيان – أبو ظبي الأهلي × سيراميكا كليوباترا 🏟️ استاد هزاع بن زايد – العين

النهائي وتحديد المركز الثالث – السبت 9 نوفمبر مباراة المركز الثالث 🏟️ استاد آل نهيان المباراة النهائية 🏟️ استاد محمد بن زايد – أبو ظبي



تعاون مصري إماراتي جديد للسوبر المصري 🇪🇬🇦🇪 إمارة أبوظبي تستضيف كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 6 نوفمبر بمشاركة 4 فرق.#السوبر_المصري#المتحدة_للرياضة pic.twitter.com/mM1ILszrn1 — Sports United (@sportsunitedEg) October 9, 2025

🥇 الأهلي الأكثر تتويجًا

يُعد النادي الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب السوبر المصري برصيد 15 لقبًا، آخرها النسخة الماضية التي فاز بها على حساب الزمالك بركلات الترجيح.

ويأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب، بينما يسعى بيراميدز وسيراميكا لتدوين اسميهما في سجل الأبطال للمرة الأولى.