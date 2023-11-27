أبو سليم الليبي يُجبر إدارة الزمالك على البحث عن مدرب أجنبي.. خاص

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز بصعوبة بالغة على نظيره أبو سليم الليبي لهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم.

وظهر الزمالك بمستوى سيء خلال مباراة أبو سليم الليبي، حيث لم ينجح الفريق في تقديم المستوى الذي كانت تنتظره جماهير القلعة البيضاء، مما جعل هناك حالة من الغضب لدي عشاق الفارس الأبيض.

تفاصيل بحث إدارة الزمالك عن مدرب أجنبي

تابع مجلس إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب مستوى الفريق الأول لكرة القدم بالأمس أمام أبو سليم الليبي، والذي أحرج الأبيض أمام جماهيره، على الرغم من فارق الإمكانيات، والتي تأتي لصالح لاعبي ميت عقبة.

ووفقًا للمعلومات الواردة إلينا من فإن إدارة النادي الأبيض عادت مرة أخري لفتح ملف المدرب الأجنبي بعد المستوى السيء الذي ظهر عليه الفريق بالأمس أمام بطل ليبيا.

وأوضح المصدر أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب أدرك تمامًا أن الفريق بحاجة لمدرب أجنبي سوبر بجهازه الكامل، وذلك للعودة مرة أخري للمنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة كانت لديها حالة من التفاؤل بعد ظهور الفريق بشكل جيد أمام بيراميدز قبل فترة التوقف الدولي، مما كان هناك قناعة بضرورة منح معتمد جمال الفرصة كاملة، لكن بعد الفترة التي حصل عليها والتي تزيد عن أسبوعين، لم يكن هناك تطورًا بالنسبة للحالة الفنية والبدنية للاعبين.

وشدد على أن كل المدربين الذين تم ذكرهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية لم يتم ذكر أسماؤهم لقيادة أحدهم للفريق، لكن المدرب القادم لم تستقر الإدارة عليه.

الجدير بالذكر أن عدد من المدربين الأجانب ومنهم البرتغالي جوزيه بيسيرو وكارتيرون تم ترشيحهم لقيادة الزمالك خلفًا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، والذي رحل عن صفوف الفريق بسبب النتائج السلبية التي حققها في نهاية ولايته مع القلعة البيضاء.