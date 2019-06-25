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أبو ريدة يُعلن تطبيق نظام تذكرتي والـ Fan id فى بطولة الدوري المصري الموسم الجديد

كتب سعيد كاملفي آخر تحديث
أبو ريدة يُعلن تطبيق نظام تذكرتي والـ Fan id فى بطولة الدوري المصري الموسم الجديد

أعلن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بأنه معجب بشدة بنظام حجز تذاكر مباريات كأس الأمم الأفريقية التى تقام حالياً فى مصر  خلال الفترة من الجمعة 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل بنظام تذكرتي الذى يتم تطبيقه فى حجز وبيع جميع تذاكر بطولة كان 2019 فى جميع المجموعات فى الملاعب الستة التى تقام عليها مباريات البطولة.

وصرح المهندس أبو ريدة بأن نجاح تجربة نظام حجز التذاكر بنظام تذكرتي والـ Fan id وتفاعل الجماهير المصرية معها سوف يدفع الاتحاد المصري لكرة القدم للاستمرار فى تطبيق هذه التجربة فى الدوري المصري اعتباراً من الموسم المقبل وسيكون سبب لعودة الجماهير، وأنه سوف يجتمع بالأندية عقب البطولة لإبلاغهم بهذا القرار قبل تطبيقه فى الدوري المصري.

وأضاف المهندس أبو ريدة بأن نظام تذكرتي يقضى تماماً على شغب الملاعب كما أنه سيقضى على السوق السوداء، وأنه لن يكون هناك سبب يمنع عودة الجماهير فى الدوري المصري، حيث أنه سيتم تسجيل بيانات الجماهير التى ترغب فى حضور المباريات وفى حالة حدوث شغب أو تصرفات سلبية أو الخروج عن النص من الجمهور سيتم تحديد المتجاوزين ومحاسبتهم.

وكان المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قد أجري ندوة مع رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية قبل أيام من بدء البطولة وأدلى بهذه التصريحات خلال هذه الندوة التى ناقش فيها جميع مراحل تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية “كان 2019” التى تقام حاليا فى مصر.

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عن الكاتب

سعيد كامل

محرر بموقع نجوم مصرية وكلمة، حاصل على بكالوريوس تجارة جامعة الزقازيق، ومعلم خبير حاسب آلى، حاصل على دبلوم عام فى التربية وتكنولوجيا التعليم شعبة كمبيوتر تعليمي جامعة القاهرة، مهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية فى جميع المجالات.

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