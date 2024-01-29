أبو جبل يُهدي الكونغو الصعود لدور الثمانية من أمم إفريقيا

نجح منتخب الكونغو الديمقراطية في الصعود لدور الثمانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023، بعد الفوز على المنتخب المصري بركلات الترجيح، في دور الستة عشر من البطولة.

وأضاع حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل أخر ركلة الجزاء للمنتخب المصري، فيما سجل لاعب المنتخب الكونغولي ليُهديه الصعود للدور المقبل من كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.

وكانا المباراة قد انتهت في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث أضاع المنتخب الكونغولي العديد من الأهداف خلال مجريات المباراة.

وتسيطر حالة من الغضب لدي الجماهير المصرية، بعد المستويات السيئة التي قدمها الفراعنة في هذه البطولة، خاصة وأن المنتخب كان وصيفًا للبطولة خلال النسخة الماضية بالكاميرون أمام السنغال.

وكانت الجماهير المصرية ترغب في تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، لكن الخروج من البطولة أمام الكونغو لم يحقق رغبة المصريين في التتويج باللقب.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره الغيني في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، بعدما تأهل الثنائي لنفس الدور، حيث نجح منتخب غينيا في تحقيق الفوز على نظيره غينيا بيساو في دور الستة عشر.