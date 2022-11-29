أبو تريكة يوجه رسالة للألمان : " نعتز بديننا ولن نتغير ...نحن قوم أعزنا الله بالإسلام " 

قام النجم ” أبو تريكة ” محلل قنوات بي إن سبورت ونجم الكرة المصرية سابقًا بانتقاد الفريق الألماني في طريقة تعاملهم مع البلد المنظم لكأس العالم ” قطر “، حيث قررت حظر دعم المثليين أو رفع أعلامهم داخل الملاعب القطرية وخارجها.

وأضاف أبو تريكة قائلًا ” قطر حاليًا هي الدولة العربية التي تقوم بفرض قوانينها، فقد ارتقت بالوعي العربي، ويتحتم على كافة الدول الغربية القيام بإتباع هذه القوانين.

وقام أبو تريكة بتوجيه رسالة خاصة للألمان قائلًا : ” نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، لن نقوم يتغير قوانيننا أو ديننا، كنا دائمًا نحن المستضعفين، لكن قطر قامت بنقلنا، وأنتم الآن تعترضون علينا.

وقد ظهرت الصور الجماعية للاعبي المنتخب الألماني وهم يقومون بوضع أيديهم على أفواههم، معترضين على قرار قطر بحظر رفع أعلام المثليين ودعمهم بالمونديال 2022.