أبو تريكة يعلق على هدف الدون المحير في كأس العالم 2022 ” أنا أصدق رونالدو ولا أصدق الفيفا ”

قام نجم الكرة المصرية ” أبو تريكة ” بالتعليق على الهدف الأول للمنتخب البرتغالي في مرمى الأوروجواي في مواجهة الجولة الثانية للمجموعة الثامنة من مونديال قطر 2022.

وقد تمكن المنتخب البرتغالي من الفوز بالمباراة بهدفين للنجم ” برونو فيرنانديز “وضمان التأهل للدور القادم، وقد كثرت التساؤلات حول هدف اللقاء الأول المحير ” هل لمست الكرة رأس رونالدو أم لا “، وقد قامت الفيفا باحتساب الهدف للاعب ” برونو “، وقد تفاعل رونالدو كثيرًا بعد الهدف، مما أعطى إيحاء بأنه من قام بتسجيل الهدف.

وعلق النجم أبو تريكة على هذا الهدف قائلًا ” أنا أصدق رونالدو ومصدقش الفيفا، وقد أضاف النجم المصري ” رونالدو هو من يعرف إذا كانت الكرة لمست رأسه أم لا قبل أن تسكن الشباك.

ومن المقرر أن تستمر بطولة كأس العالم حتى يوم 18 من شهر ديسمبر، حيث سيتم إقامة المباراة النهائية على ملعب لوسيل.