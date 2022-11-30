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أبو تريكة يطلق تعليقًا ساخرًا عن مباراة إيران وأمريكا في مونديال كأس العالم 2022 

مصطفى أبو حجازي

يتواجد النجم ” أبو تريكة ” في الاستوديو التحليلي لقنوات بي إن سبورت القطرية، وقد أطلق تعليق ساخر قبل مواجهة الأمس والتي جمعت ما بين المنتخب الإيراني ضد المنتخب الأمريكي قائلًا : ” الاستوديو اليوم من المفترض أن يكون في قناة الجزيرة الإخبارية “، وهو ما جعل الحاضرين بالاستوديو يدخلون في نوبة من الضحك. 

أبو تريكة يطلق تعليقًا ساخرًا عن مباراة إيران وأمريكا في مونديال كأس العالم 2022 

يذكر أن المنتخب الأمريكي واجه يوم أمس الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 نظيرة المنتخب الإيراني، وتمكنت أمريكا من تحقيق الانتصار بهدف نظيف وتأهلت للدور القادم من أجل ملاقاة المنتخب الهولندي متصدر المجموعة الأولى. 

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وتمكن المنتخب الإنجليزي من الانتصار على المنتخب الويلزي وتأهل في صدارة المجموعة الثانية، حيث سيواجه المنتخب السنغالي ” ثاني المجموعة الأولى ” في دور 16 من منافسات كأس العالم.

 

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مصطفى أبو حجازي

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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