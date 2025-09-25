أبرز 10 انتقالات مجانية في تاريخ كرة القدم.. نجوم مفاجأة بالقائمة

من المعروف للجميع أن عالم “الميركاتو” يكلف الأندية صفقات تقدر بالمليارات كل عام،وبالرغم من ذلك فإن بعض الصفقات المجانية المفاجئة حققت تاريخًا أكبر من أي قيمة مالية، وعلى رأسها انتقالات الثنائي الأسطوري الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقات هزت العالم وغيرت شكل الدوريات التى انتقلا إليها.

ومن المعروف للجميع أن رحيل ليونيل ميسي العاطفي عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان عام 2021 كان مفاجئًا لكل عشاق كرة القدم، فى ظل الارتباط الكبير للبرغوث الأرجنتيني بالفريق الكتالوني الذي قضى معه معظم فترات حياته، قبل أن يكتب النجم الأرجنتيني فصلًا جديدًا بالانتقال إلى الدوري الأمريكي عبر بوابة إنتر ميامي.

وهو الأمر ذاته لكريستيانو رونالدو، الذي ترك ريال مدريد بعد رحلة استمرت بين عامي 2009 و2018 وانتقل إلى يوفنتوس الإيطالي، ثم انضم بعدها إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2021، قبل أن يفسخ عقده بالتراضي ويختار مفاجئًا الدوري السعودي عبر بوابة النصر في يناير 2023، وهي الصفقة التي فتحت الباب أمام موجة هائلة من النجوم العالميين نحو الشرق الأوسط.

ووفقًا لتقرير شبكة lentedesportiva، جاءت أبرز 10 انتقالات مجانية في تاريخ كرة القدم لنجوم تجاوزوا 32 عامًا، مرتبة من الأهم إلى الأقل تأثيرًا كالتالي:

1- ليونيل ميسي: من برشلونة إلى باريس سان جيرمان – صيف 2021

2- كريستيانو رونالدو: من مانشستر يونايتد إلى النصر – شتاء 2023

3- كريم بنزيما: من ريال مدريد إلى اتحاد جدة – صيف 2023

4- ليونيل ميسي: من باريس سان جيرمان إلى إنتر ميامي – صيف 2023

5- كيفن دي بروين: من مانشستر سيتي إلى نابولي – صيف 2025

6- إلكاي جوندوجان: من مانشستر سيتي إلى برشلونة – صيف 2023

7- صامويل إيتو: من أنجي ماخاتشكالا إلى تشيلسي – صيف 2013

8- ويليان: من تشيلسي إلى أرسنال – صيف 2020

9- إدينسون كافاني: من باريس سان جيرمان إلى مانشستر يونايتد – صيف 2020

10- دييجو جودين: من أتلتيكو مدريد إلى إنتر ميلان – صيف 2019.