أبرز نتائج مباريات اليوم في الدوريات الكبري الأحد 25/8/2019

شهد اليوم الأحد عدت مباريات قوية في الدوريات الكبري، و سنقدم لكم متابعينا الكرام نتائج مباريات اليوم، أبرز هذه المباريات خسارة توتنهام في الدوري الإنجليزي و فوز مانشستر سيتي، و فوز الأول لبرشلونة هذا الموسم في الدوري الأسباني و فوز اتليتيكو مدريد، و سنعرض المزيد من التفاصيل لدوري الإنجليزي و الأسباني .

الدوري الإنجليزي

شهد اليوم أخر مباريات الجولة الثالثة، و بدأت بمباراة بورنوث ضد مانشستر سيتي، حيث إستضاف فرق بورنوث على ملعبة فريق السيتي، وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف مانشستر سيتي كلاً من اجويرو هدفان و رحيم هدف، وفي المقابل سجل ويلسون لاعب فريق بورنوث الهدف الوحيد، و أصبح رصيد السيتي 7 نقاط، و ترتيبة الثاني خلف فريق ليفربول الذي رصيده 9 نقاط.

المباراة الثانية بين فريق توتنهام و نيوكاسل يونايتد، حيث إستضاف فريق توتنهام على ملعبة الجديد نيوكاسل، تعرض توتنهام للخسارة الأولي على ملعبه هذا الموسم، و انتهت النتيجة ب هدف مقابل صفر، وجاء الهدف في الدقيقة 26 من الشوط الاول عن طريق الاعب جويلاينتون، وتجمد رصيد توتنهام ب 4 نقاط.

الدوري الاسباني

شهد اليوم تألق فريق برشلونة أمام ريال بيتيس في الجولة الثانية من الدوري الاسباني، و كانت النتيجة خمسة أهداف مقابل هدفان، و شهدت المباراة تألق الوافد الجديد جريزمان القادم من اتليتيكو مدريد، الذي سجل هدفان وصنع هدف تحت أنظار نجمة ليو ميسي الذي كان يشاهد المبارة من المدرجات، بسبب عدم جهوزيته وتعافيه من الاصابة، و سجل الأهداف جريزمان هدفان و آلبا هدف و بيريز و فيدال هدف ، وفي المقابل سجل الهدفان نبيل فقير و مورون، و هذا الفرز الأول له بعد ان تعرض للخسارة في الجولة الماضية، و أصبح رصيده 3 نقاط.

فاز اتليتيكو مدريد اليوم خارج الديار بهدف مقابل صفر ضد ليغانيس، حيث صمد فريق سيميوني لدقيقة 71 وسجل الهدف الاعب البديل فيتولو القادم من فريق إشبيلية في سوق الانتقالات الصيفية، وهذا الفوز الثاني له، و يبقي في الصدارة مع فريق إشبيلية الذي فاز أمس، ويكون رصيد كلاً منهما 6 نقاط.

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