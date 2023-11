أبرز تصريحات ليونيل ميسي أثناء الاحتفال بالكرة الذهبية الثامنة مع جمهور إنتر ميامي

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أمس الجمعة، بالكرة الذهبية الثامنة في مسيرته الاحترافية، وذلك خلال مباراة ودية جمعت إنتر ميامي مع غريمه التقليدي نيويورك سيتي، وأطلق عدة تصريحات ووعود سوف نتعرف عليها في السطور التالية.

ترجل ميسي إلى منتصف ملعب فورت لودردايل في ولاية فلوريدا، حاملاً الكرة الذهبية في يده، حيث تم تسليط ضوء الهواتف من جانب الجمهور على الكرة الذهبية فأصبحت مضاءة بالكامل.

ووجه ميسي كلمة إلى الجماهير التي هتفت باسمه عدة مرات وقال: “بالنسبة لي، إنه لأمر رائع أن أتمكن من مشاركة هذا الإنجاز معكم.

ثم تابع: أريد أن أشكر الجميع في ميامي، وليس فقط الموجودين هنا الليلة، على الترحيب بي وبعائلتي.

وأردف نجم منتخب الأرجنتين قائلاً: إنكم تظهرون لي الحب، وتُشعِرُونني بأنني في بيتي.

وبعد لحظات صمت قال: نحن هنا في مدينة يسكنها العديد من اللاتينيين وهذا الأمر يشعرني بالراحة.

وأضاف: “ليس لدي أدنى شك في أن الموسم المقبل سيكون أفضل، وسنستمر في الاستمتاع والفوز بالألقاب”.

وختم ميسي تصريحاته بالقول: “أنا متحمس للمستقبل مع إنتر ميامي. نريد أن نبني فريقًا قويًا وننافس على الألقاب”.

