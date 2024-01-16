أبرز تصريحات المدير الفني للمنتخب الإماراتي بعد ثلاثية هونغ كونغ وموعد اللقاء القادم أمام فلسطين

قام المدير الفني للمنتخب الإماراتي “باولو بينتو” بالإعلان عن رضاه بانطلاقة الأبيض الإماراتي خلال بطولة كأس آسيا والمقامة في دولة قطر، حيث تمكن المنتخب الإماراتي من تحقيق الإنتصار في أولى جولات دور المجموعات للبطولة الآسيوية بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

صورة أرشيفية للمدير الفني للمنتخب الإماراتي باولو بينتو-المصدر:موقع الإمارات اليوم

ولكن بالرغم من الإنتصار الكبير للمنتخب الإماراتي، إلا أن المدير الفني بينتو قد أبدى استغرابه الشديد بعد الفرص العديدة المهدرة من قبل الأبيض الإماراتي خلال تلك المواجهة أمام هونغ كونغ وبالأخص خلال أحداث الشوط الثاني، إلا إنه أكد على أن نتيجة المباراة بشكل عام كانت عادلة.

وصرح باولو بينتو بعد إنتهاء المباراة قائلًا: لقد كان انتصارًا رائعًا وقد استحققنا الفوز خلال تلك المواجهة، خضنا اللقاء مع خصم صعب للغاية، وكان أمرًا صعبًا أن نقوم بالسيطرة على مجريات تلك المواجهة.

وأكمل المدير الفني للأبيض الإماراتي حديثه: كنا نواجه بعض المشاكل من ناحية السيطرة على الكرة خلال أحداث المباراة، ولكننا تمكنا من تسجيل الهدف الأول ولكن قد تمكن منتخب هونغ كونغ من إدراك التعادل، ولكن قيامنا بتسجيل الهدف الثاني بشكل سريع كان أمرًا هامًا للغاية، مضيفًا بأن نتيجة المباراة عادلة بالرغم من ضياع المنتخب عدد كبير من الفرص المحققة.

واختتم باولو بينتو تصريحاته قائلًا: ربما كانت أمنيتي هي أن نقوم نتمكن من تسجيل عدد كبير من الأهداف خلال تلك المباراة، إلا إننا سعداء للغاية بهذا الإنتصار الذي قمنا بتحقيقه.

وتمكن المنتخب الإماراتي من تحقيق الانتصار في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات أمام منتخب هونغ كونغ بنتيجة 3 أهداف لهدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب خليفة الدولي.

وتقدم الأبيض الإماراتي في النتيجة عن طريق اللاعب سلطان الأميري عند الدقيقة 34 من أحداث الشوط الأول من علامة الجزاء، إلا أن اللاعب فيليب تشن تمكن من تعديل النتيجة لمنتخب هونغ كونغ عند الدقيقة 49 من أحداث الشوط الثاني.

مبروك فوز المنتخب الوطني الأول في مستهل مبارياته في بطولة #كأس_آسيا2023

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Congratulations on the National Team’s Victory at the start of their Asia Cup Championship matches.#منتخب_الإمارات 🇦🇪#قدها_يالأبيض 💪🏼 pic.twitter.com/hRbOmHViJL — AlWasl SC (@AlWaslSC) January 14, 2024

ولكن تمكن المنتخب الإماراتي من التقدم من جديد عن طريق اللاعب زايد سلطان جاسم عند الدقيقة 52، قبل أن يضيف اللاعب يحيى الغساني الهدف الثالث للمنتخب الإماراتي من علامة الجزاء عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل ضائع لأحداث الشوط الثاني، ليحصد المنتخب الإماراتي أول 3 نقاط ضمن منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس آسيا.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإماراتي المواجهة الثانية له بمنافسات دور المجموعات لبطولة آسيا أمام منتخب فلسطين يوم الخميس القادم الموافق الثامن عشر من شهر يناير لعام 2024.

حيث ستنطلق صافرة تلك المباراة بين فلسطين والإمارات عند الأوقات التالية:

السابعة والنصف مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية.

الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي “عاصمة الإمارات”.

وتلقى المنتخب الفلسطيني هزيمة في الجولة الأولى أمام منتخب إيران بنتيجة 4 أهداف لهدف وحيد، حيث أحرز هدف المنتخب الفلسطيني الوحيد خلال تلك المواجهة اللاعب تامر صيام عند الدقيقة السادسة من الوقت بدل ضائع لأحداث الشوط الأول.