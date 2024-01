أبرز تصريحات المدير الفني للمنتخب الإماراتي بعد ثلاثية هونغ كونغ وموعد اللقاء القادم أمام فلسطين

قام المدير الفني للمنتخب الإماراتي “باولو بينتو” بالإعلان عن رضاه بانطلاقة الأبيض الإماراتي خلال بطولة كأس آسيا والمقامة في دولة قطر، حيث تمكن المنتخب الإماراتي من تحقيق الإنتصار في أولى جولات دور المجموعات للبطولة الآسيوية بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

صورة أرشيفية للمدير الفني للمنتخب الإماراتي باولو بينتو-المصدر:موقع الإمارات اليوم

ولكن بالرغم من الإنتصار الكبير للمنتخب الإماراتي، إلا أن المدير الفني بينتو قد أبدى استغرابه الشديد بعد الفرص العديدة المهدرة من قبل الأبيض الإماراتي خلال تلك المواجهة أمام هونغ كونغ وبالأخص خلال أحداث الشوط الثاني، إلا إنه أكد على أن نتيجة المباراة بشكل عام كانت عادلة.

وصرح باولو بينتو بعد إنتهاء المباراة قائلًا: لقد كان انتصارًا رائعًا وقد استحققنا الفوز خلال تلك المواجهة، خضنا اللقاء مع خصم صعب للغاية، وكان أمرًا صعبًا أن نقوم بالسيطرة على مجريات تلك المواجهة.

In case you missed it, here’s 🇦🇪 Yahya Al Ghassani’s penalty from last night! #AsianCup2023 | #HayyaAsia | #UAEvHKG pic.twitter.com/E1vYS23WLH

وأكمل المدير الفني للأبيض الإماراتي حديثه: كنا نواجه بعض المشاكل من ناحية السيطرة على الكرة خلال أحداث المباراة، ولكننا تمكنا من تسجيل الهدف الأول ولكن قد تمكن منتخب هونغ كونغ من إدراك التعادل، ولكن قيامنا بتسجيل الهدف الثاني بشكل سريع كان أمرًا هامًا للغاية، مضيفًا بأن نتيجة المباراة عادلة بالرغم من ضياع المنتخب عدد كبير من الفرص المحققة.

واختتم باولو بينتو تصريحاته قائلًا: ربما كانت أمنيتي هي أن نقوم نتمكن من تسجيل عدد كبير من الأهداف خلال تلك المباراة، إلا إننا سعداء للغاية بهذا الإنتصار الذي قمنا بتحقيقه.

وتمكن المنتخب الإماراتي من تحقيق الانتصار في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات أمام منتخب هونغ كونغ بنتيجة 3 أهداف لهدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب خليفة الدولي.

وتقدم الأبيض الإماراتي في النتيجة عن طريق اللاعب سلطان الأميري عند الدقيقة 34 من أحداث الشوط الأول من علامة الجزاء، إلا أن اللاعب فيليب تشن تمكن من تعديل النتيجة لمنتخب هونغ كونغ عند الدقيقة 49 من أحداث الشوط الثاني.

مبروك فوز المنتخب الوطني الأول في مستهل مبارياته في بطولة #كأس_آسيا2023

.

Congratulations on the National Team’s Victory at the start of their Asia Cup Championship matches.#منتخب_الإمارات 🇦🇪#قدها_يالأبيض 💪🏼 pic.twitter.com/hRbOmHViJL

