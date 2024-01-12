أبرز اللاعبين العرب المتوقع تألقهم في كأس آسيا”على رأسهم السعودي سالم الدوسري والإماراتي علي مبخوت والقطري أكرم عفيف” 

من المتوقع أن يتألق عدد كبير من اللاعبين العرب خلال منافسات كأس الأمم الآسيوية والتي ستقام في قطر وعلى رأس هؤلاء اللاعبين النجم السعودي سالم الدوسري والنجم القطري أكرم عفيف والنجم الإماراتي علي مبخوت وعدد كبير من اللاعبين العرب الآخرين.

صورة تجميعية للنجوم "سالم الدوسري، علي مبخوت، أكرم عفيف"-مصدر الصورة: تجميع كاتب نجوم مصرية

وتسعى المنتخبات العربية إلى تقديم مستويات قوية خلال منافسات البطولة الآسيوية من أجل محاولة تحقيق اللقب، ولكن من المتوقع أن يكون هناك منافسة شرسة مع الكثير من المنتخبات الأخرى وعلى رأسها المنتخب الياباني والذي تمكن من التتويج باللقب من قبل 4 مرات كأكثر المنتخبات تتويجًا باللقب.

وفيما يلي سنقوم بعرض لكم أبرز الأسماء العربية التي من المتوقع أن تتألق بشكل كبير مع منتخباتها خلال منافسات تلك البطولة الآسيوية وتلك الأسماء هي كالتالي:

السعودي سالم الدوسري

يعد النجم المتألق سالم الدوسري واحدًا من أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف للأخضر السعودي، حيث تعول جماهير الكرة السعودية على نجم نادي الهلال السعودي “سالم الدوسري” خلال منافسات البطولة الآسيوية بشكل كبير.

يذكر أن عمر النجم السعودي سالم الدوسري هو 32 عامًا، وقد تمكن اللاعب من تسجيل 22 هدفًا خلال 78 مباراة دولية خاضها مع الأخضر السعودي خلال مسيرته الكروية.

السوري عمر خربين

تعول جماهير المنتخب السوري بشكل كبير على النجم عمر خربين خلال منافسات بطولة آسيا، وتحلم بأن يتمكن اللاعب من مساعدة المنتخب في الوصول إلى الدور الثاني من منافسات البطولة لأول مرة بتاريخ المنتخب.

عمر خربين هو أحد لاعبي نادي الوحدة الإماراتي، وقد تمكن اللاعب من خوض 55 مباراة دولية مع المنتخب السوري أحرز خلالها 21 هدفًا.

القطري أكرم عفيف

تمكن النجم أكرم عفيف من قيادة المنتخب القطري في التتويج الوحيد لمنتخب بلاده بمنافسات كأس أمم آسيا في نسخة عام 2019، حيث تألق اللاعب بشكل كبير خلال منافسات تلك البطولة بعد أن تمكن من صناعة 10 تمريرات حاسمة.

أكرم عفيف هو أحد لاعبي نادي نادي السد القطري، وقد خاض اللاعب 92 مباراة دولية مع المنتخب القطري، تمكن خلالها من إحراز 25 هدفًا.

الإماراتي علي مبخوت

يعد النجم الإماراتي على مبخوت هو ثالث أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف خلال البطولة الآسيوية بعد أن تمكن من إحراز 9 أهداف، وكان للاعب دورًا كبيرًا في وصول المنتخب الإماراتي إلى أماكن متقدمة في منافسات البطولة من قبل.

علي مبخوت هو لاعب نادي الجزيرة وعمره 33 عامًا ويلعب بمركز المهاجم الصريح، وقد خاض 113 مباراة دولية مع المنتخب الإماراتي، تمكن خلالها من تسجيل 84 هدفًا.

الأردني موسى التعمري

يقدم النجم الأردني والمحترف ضمن صفوف نادي مونبيليه الفرنسي مستويات رائعة مع فريقه في منافسات الدوري الفرنسي في الوقت الحالي.

اللاعب موسى التعمري والذي يبلغ من العمر 26 عامًا تعول عليه الجماهير الأردنية بشكل كبير خلال منافسات بطولة كأس آسيا، ويلعب اللاعب في مركز الهجوم وقد خاض 56 مباراة دولية من قبل، تمكن خلالها من تسجيل 13 هدفًا.