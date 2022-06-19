أبرز الغائبين عن كأس العالم 2022، صلاح وابراهيموفيتش في المقدمة

تنطلق منافسات كاس العالم 2022 في منتصف شهر نوفمبر المقبل وتشهد منافسات شرسة بين أقوى منتخبات العالم والتي تضم عدداً من النجوم الكبار في عالم الساحرة المستديرة، على الرغم من قوة المنافسة التي تشهدها منافسات كأس العالم المقبلة إلا أن هناك عدداً من النجوم العالميين الذين سيغيبون عن المنافسات بسبب فشل منتخبات بلادهم في التأهل للمونديال، يعد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر أبرز الغائبين عن مونديال قطر وستحرم الجماهير من مشاهدته يلعب في المونديال برفقة منتخب الفراعنة بسبب عدم تمكنهم من التأهل للنهائيات على حساب منتخب السنغال، يمكن أن يشهد كأس العالم غياب بعض اللاعبين الآخرين عن المنافسات بسبب إصابات قد يتعرضون لها في المباريات الودية التي تسبق المنافسات أو بسبب استبعادهم عن القوائم النهائية وليس بسبب غياب منتخبات بلدانهم.

أبرز الغائبين عن مونديال قطر 2022:

يغيب عدد من كبار الكرة العالمية عن مونديال قطر ولن نتمكن من مشاهدتهم على الرغم من مدى تأثيرهم في الساحة، إليك أبرز اللاعبين الذين لن نراهم في قطر:

محمد صلاح، منتخب مصر:

يعد نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح أبرز الغائبين عن مونديال قطر، لم ينجح صلاح من قيادة الفراعنة للتواجد في مونديال 2022 في قطر حيث خسروا في المباراة الفاصلة للتأهل أمام منتخب السنغال، يذكر أن صلاح كان قد قاد منتخب مصر للتأهل الى كأس العالم 2018 في روسيا وكان أبرز الحاضرين وقتها نسبة لتألقه في موسم 2017 – 2018.

هالاند، منتخب النرويج:

يعد النجم النرويجي ايرلينغ هالاند أحد أبرز الغائبين عن مونديال قطر وقد تستغرب ذلك بسبب مدى تأثيره في الساحة الكروية الأوروبية، يعتبر هالاند أحد أبرز النجوم الكروين الواعدين في العالم وقد تصارعت العديد من الأندية الكبرى في ضمه هذا الصيف قبل أن يفوز نادي مانشستر سيتي بخدماته، قبل انتقاله للسيتي لعب هالاند لمصلحة كل من بروسيا دورتموند الألماني وريد بول سالزبورغ النمساوي.

جورجينيو، منتخب إيطاليا:

يغيب المرشح السابق للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021 عن المونديال هذا العام، للمفارقة فإن جورجينيو كان قد ترشح للفوز بجائزة الكرة الذهبية مع كل من روبرت ليفاندوفسكي وليونيل ميسي قبل أن يخسر الرهان أمام البرغوث ليو، تمكن جورجينيو أيضاً من قيادة منتخب بلاده إيطاليا للفوز بلقب بطولة يورو 2021 وفعل الأمر ذاته مع تشيلسي حيث قاده للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا وها هو يغيب عن المونديال بسبب فشل منتخب إيطاليا في التواجد، يغيب من منتخب إيطاليا أيضاً كل من الحارس دوناروما ولاعب وسط باريس سان جيرمان ماركو فيراتي بالإضافة للاعب يوفنتوس مانويل لوكاتيلي.

زلاتان ابراهيموفيتش، منتخب السويد:

يغيب منتخب السويد عن نهائيات كأس العالم 2022 ويغيب معه السلطان زلاتان، كانت بطولة كأس العالم فرصة رائعة للسلطان ليفرض تألقه مجدداً ويقود منتخب السويد للتأهل كما فعل الأخير في مونديال روسيا قبل أربعة أعوام لكن تأتي الرياح بما لا يشتهي ابراهيموفيتش، يغيب ابراهيموفيتش عن هذا المونديال بسبب عدم تأهل السويد بعدما حرمته الإصابة من التواجد في مسابقة أخرى هي بطولة يورو 2021.

لويس دياز، منتخب كولومبيا:

يعتبر لويس دياز أحد أبرز النجوم في الساحة الأوروبية في الفترة الأخيرة، فشل لويس دياز في منح منتخب بلاده كولومبيا التأهل لمونديال قطر على الرغم من تألقه في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول وتمكنه من التواجد في نهائي دوري الأبطال.

سيباستيان هالير، منتخب ساحل العاج:

يعتبر هالير أحد أبرز اللاعبين الأفارقة الواعدين في الساحة الأوروبية، تألق هالير في الموسم السابق من بطولة دوري أبطال أوروبا وتمكن من تسجيل 4 أهداف في مباراة واحدة “سوبر هاتريك” مع فريقه أياكس ضد سبورتينغ لشبونة ليتربع مؤقتاً على صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا وينافس الكبار.

رياض محرز، منتخب الجزائر:

يغيب ابن الـ 31 عاماً عن منافسات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بسبب عدم التمكن من التأهل للنهائيات عقب الخسارة أمام منتخب الكاميرون في اللحظات الأخيرة من المباراة التي جمعت بين المنتخبين، يضم منتخب الجزائر عدداً من النجوم الآخرين الذين لن نشهد تواجدهم في المونديال أيضاً مثل يوسف البلايلي صاحب هدف منتخب الجزائر الشهير أمام المغرب وإسلام سليماني لاعب سبورتينغ لشبونة.