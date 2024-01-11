أبرز التحديثات الجديدة في نسخة قطر لكأس أسيا 2023..ومشاركة منتخب فلسطين

ينطلق غدا كأس آسيا 2023، وهي بطولة دولية لكرة القدم، يتم أقامتها كل 4 سنوات، وتشترك فيها المنتخبات الوطنية الآسيوية، حيث من المقرر اشتراك 24 منتخبا، من دول القارة الآسيوية، ومن المقرر أن تقام في دولة قطر، فما هي أهم التحديثات والاستعدادات.

نسخة قطر من كأس آسيا 2023

أهم التحديثات والتجديدات

حيث صرح هاني بلان، رئيس لجنة حكام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن هناك الكثير من الجديد، في نسخة قطر لكأس آسيا، وعدة تحديثات مثل:

لأول مرة ستفعل تقنية التسلل الآلي، في بطولات قارية في العالم.

تطبيق حكم الفيديو المساعد، في كافة المباريات أي 51 مباراة، وقد استخدم في السابق، في تسعة مباريات فقط.

لأول مرة أيضا تشهد المباريات، وجود حكمات سيدات في مباريات الرجال، حيث هناك 5 حكمات، و3 حكام مساعدين.

تشهد هذه البطولة، وجود العدد الأكبر من الحكام، 74 حكما، قد تم أعدادهم لمدة 7 أيام متواصلة.

كأس آسيا 2023

حيث يعد كأس آسيا 2023، هو الحادي عشر، وقد أقيم كأس آسيا السابق2019 في دولة الأمارات، حيث كان الفائز الأول المنتخب القطري، بعد فوزه على اليابان، في المباراة النهائية، وكان من المقرر أقامة كأس آسيا 2023، في الصين، لولا أعتذار الصين، بسبب جائحة كورونا، حيث تقرر أقامتها في دولة قطر، والتي كانت نجحت نجاحا مميزا، في تنظيم بطولة كأس العالم، وسوف يستضيف أستاد لوسيل في قطر، حفل الافتتاح، وستكون المباراة الافتتاحية، بين قطر ولبنان، غدا الجمعة 12 يناير.

مجموعات البطولة

وقد تم سحب القرعة اليوم الخميس، وجاءت المجموعات على هذا النحو:

المجموعة الأولى: الصين وقطر ولبنان وطاجكستان.

المجموعة الثانية: أستراليا وأوزبكستان وسوريا والهند.

المجموعة الثالثة: إيران والإمارات وهونغ كونغ وفلسطين.

المجموعة الرابعة: اليابان وفيتنام والعراق وآندونسيا.

المجموعة الخامسة:كوريا الجنوبية وماليزيا والأردن والبحرين.

المجموعة السادسة: تايلاند وقيرغستان والسعودية وعمان.

منتخب فلسطين

حرص منتخب فلسطين المشاركة، حتى يعلن للعالم، أن فلسطين دولة، وقد أختار المدير الفني التونسي، مكرم دبوب 26 لاعبا، للمشاركة في كأس آسيا، ضمن المجموعة الثالثة، حيث سيكون في مواجهة إيران، وهونغ كونغ، والإمارات.