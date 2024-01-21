“أبرزهم السعودية والإمارات والعراق وقطر” تألق المنتخبات العربية في البطولة الآسيوية

تقام في الوقت الحالي بطولة أمم آسيا في قطر، حيث يقدم المنتخبات العربية في البطولة الآسيوية نتائج مذهلة وعلى رأسهم المنتخب العراقي الذي تمكن من تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على الساموراي الياباني في دور المجموعات، وفيما يلي سنوضح لكم أبرز النتائج التي تمكن العرب من تحقيقها خلال البطولة الأسيوية.

صورة لفرحة نجوم بعض المنتخبات العربية وهي السعودية والإمارات والعراق-المصدر: تجميع كاتب نجوم مصرية

المنتخب العراقي

يتواجد المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة من منافسات البطولة الآسيوية، حيث تمكن من تحقيق الانتصار خلال المباراتين اللتين خاضهما في منافسات البطولة.

فقد انتصر في المباراة الأولى أمام منتخب إندونيسيا بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي أقيم يوم الإثنين الماضي 15 يناير، فقد أحرز أهداف المنتخب العراقي مهند على عند الدقيقة 17، واللاعب رشيد عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل ضائع للشوط الأول، واللاعب أيمن حسين عند الدقيقة 75، فيما أحرز هدف المنتخب الإندونيسي اللاعب فيردينان عند الدقيقة 37.

بينما حقق منتخب العراق مفاجأة من العيار الثقيل بعد الانتصار أمام المنتخب الياباني في الجولة الثانية بنتيجة هدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضية التاسع عشر من شهر يناير، حيث أحرز هدفي المنتخب العراقي النجم أيمن حسين عند الدقيقتين الخامسة والرابعة من الوقت بدل ضائع لأحداث الشوط الأول، ليضمن المنتخب العراقي صدارة المجموعة دون النظر لنتيجة الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويتبقى للمنتخب العراقي مباراة بمنافسات دور المجموعات أمام منتخب فيتنام يوم الأربعاء القادم الموافق الرابع والعشرين من شهر يناير.

المنتخب الإماراتي

استطاع المنتخب الإمارات من تحقيق إنتصار رائع في أولى جولات البطولة أمام منتخب هونغ كونغ بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف وحيد، وقد أقيمت تلك المباراة على ملعب خليفة الدولي يوم الأحد الموافق 14 يناير.

أما في اللقاء الثاني للأبيض الإماراتي فقد تعادل أمام منتخب فلسطين بنتيجة هدف لكل فريق، ليقترب المنتخب الإماراتي من التأهل للدور القادم من منافسات البطولة.

حيث يتبقى للمنتخب مباراة أمام منتخب إيران يوم الثلاثاء القادم، وذلك من أجل تحديد المنتخب المتصدر لتلك المجموعة.

المنتخب السعودي

إستطاع الأخضر السعودي من تحقيق ريمونتادا رائعة في الجولة الأولى من منافسات البطولة الأسيوية أمام عمان بنتيجة هدفين لهدف، في اللقاء الذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي الموافق السادس عشر من شهر يناير.

وبالرغم من تأخر المنتخب السعودي بهدف، إلا إنه تمكن من العودة في الربع ساعة الأخيرة من المباراة وتمكن من تسجيل هدفين، ليحصد نقاط المباراة الثلاثة.

مستضيف البطولة “منتخب قطر”

حقق المنتخب القطري انتصارين في أول مواجهتين من منافسات البطولة أمام كلًا من المنتخب اللبناني بنتيجة 3 أهداف نظيفة، وأمام منتخب طاجيكستان بهدف نظيف، ليضمن صاحب الأرض والجمهور من التأهل للدور القادم من منافسات البطولة.

هذا ويحتل المنتخب الأردني صدارة المجموعة الخامسة من منافسات البطولة برصيد 4 نقاط، بعد الإنتصار أمام ماليزيا والتعادل أمام منتخب كوريا الجنوبية.