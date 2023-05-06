أبرزها الموعد والقنوات الناقلة.. 10 معلومات عن مباراة الهلال وأوراوا في نهائي أبطال آسيا

ساعات قليلة تفصلنا عن أهم مباراة لنادي الهلال السعودي هذا الموسم، عندما يواجه فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا. في السطور التالية سوف نتعرف على أبرز المعلومات عن مباراة الهلال وأوراوا الياباني.

معلومات عن مباراة الهلال وأوراوا

موعد المباراة: تقام المباراة اليوم السبت الموافق السادس من شهر مايو في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت السعودية، على ملعب سايتاما في اليابان.

غيابات الهلال: من أهم غيابات الزعيم في هذه المباراة هو جناحه المميز سالم الدوسري الذي طرد في لقاء الذهاب، وكذلك غياب سلمان الفرج بداعي الإصابة.

القنوات الناقلة: يتم إذاعة مباراة الهلال وأوراوا على قناة ssc HD1 الرياضية السعودية.

ألقاب الهلال: حصل الهلال السعودي على اللقب الآسيوي 4 مرات من قبل ويسعى إلى إضافة اللقب الخامس إلى خزائنه.

إنجاز تاريخي: سوف يحقق الهلال إنجازا كبيرا إذا فاز باللقب؛ لأنه سيكون قد حقق اللقب في عامين متتاليين.

كيف يفوز الهلال؟: يحتاج الهلال إلى تسجيل هدف دون رد ليحصد اللقب أو يعادل نتيجة الذهاب (1-1) ويمتد وقت اللقاء إلى وقت إضافي وربما ركلات ترجيح.

كيف يفوز أوراوا؟: إذا انتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف فسوف يحصد الفريق الياباني اللقب دون الحاجة إلى تسجيل أهداف، بسبب قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض.

مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا تعد النهائي الثالث بينهما، بعد نهائي 2017 الذي فاز به الفريق الياباني، ونهائي 2019 الذي فاز به الهلال.

إذا حصد الهلال اللقب فسوف يعادل إنجاز اتحاد جدة السعودي الذي فاز باللقب مرتين متتاليتين في عامي 2004 و2005.

إذا فاز الهلال باللقب فسوف يمثل السعودية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي سوف تقام على أرض المملكة.

صرح رامون دياز، المدير الفني للهلال بأنه وفريقه لا يخشون جمهور أوراوا، وإنه قادم إلى اليابان من أجل هدف واحد وهو حصد اللقب.