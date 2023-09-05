آندي روبرتسون: الفرعون المصري محمد صلاح يفعل ما يريد ويترك الآخرين يتحدثون 

أكد المدافع المخضرم لنادي ليفربول الإنجليزي “أندي روبرتسون” أن لاعبي الريدز غير قلقين بشأن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، وذلك بعد وجود الكثير من الأنباء حول إمكانية رحيل اللاعب إلى نادي إتحاد جدة السعودي بعد العرض الخرافي المقدم للاعب.

صورة مجمعة للنجمين صلاح وروبرتسون- المصدر: موقع جول

وصرح آندي روبرتسون قائلَا: نحن لا نشعر بأي نوع من القلق ونثق بأن الفرعون المصري صلاح سيتستمر داخل صفوف الريدز.

على قلب رَجُل واحد ❤️ pic.twitter.com/tck2ZYzA1K — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 4, 2023

وأكمل روبرتسون حديثه للصحيفة الشهيرة “ديلي ميل” يوم أمس الإثنين الموافق 4 سبتمبر 2023 قائلًا: محمد صلاح واحدًا من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، صلاح يترك الجميع يتحدث ويقوم بعمل ما ينبغي عليه فعله.

واختتم حديثه قائلًا: هو ملتزم بشكل كبير داخل النادي وقد رأيتم الأداء الذي يقوم بتقديمه مع الفريق في منافسات البريميرليج، أنا أرى أنه كان مميز جدًا.

وتمكن ليفربول من الفوز بثلاثية نظيفة أمام نادي أستون فيلا في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأنفيلد يوم الأحد الماضي 3 سبتمبر 2023، حيث تمكن صلاح من إحراز الهدف الثالث للريدز عند الدقيقة 55 من أحداث الشوط الثاني.

ويتواجد الريدز في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 جولات، حيث تعادل في الجولة الأولى من منافسات البطولة، ثم تمكن بعد ذلك من الإنتصار خلال 3 مباريات متتالية.