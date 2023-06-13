آمال “زين الدين زيدان” انتهت بحلم تدريب منتخب فرنسا بعد تجديد عقد مدرب منتخب فرنسا الحالي ” ديديه ديشامب”

انتهت آمال الفرنسي زين الدين زيدان والمدرب السابق للفريق الملكي ريال مدريد بحلم تدريب منتخب فرنسا، وذلك بعد تجديد الاتحاد الفرنسي عقد المدرب الحالي لمنتخب فرنسا ديديه ديشامب إلى يونيو 2026، فقد كان الفرنسي زين الدين زيدان أحد المرشحين لتولي منصب المدير الفني لمنتخب فرنسا، وقد تحدث عن موقفه في الرجوع لتدريب فريق ريال مدريد الأسباني.

فقد صرح الفرنسي زين الدين زيدان عن حلمه في تولي تدريب منتخب الديوك، حيث قال حالياً ليس الوقت المناسب، ولكن يوم ما أريد تدريب منتخب فرنسا، وأضاف زيدان في تصريحاته قائلا لقد مررت بتجارب مختلفة وكنت أتطور في كل مرة من نفسي، هذا ما يسمى بالطموح، وأنا لدي ثقة في قدراتي ونفسي، ففي فترة تدريب ريال مدريد الأولى قمت بالعديد من الجهد والعمل والتي أسفرت بالعديد من البطولات، وبعد 8 شهور توليت تدريب ريال مدريد مرة ثانية وقررت المجازفة وبالفعل فزت مع ريال مدريد بثلاث دوري أبطال أوروبا على التوالي.

الجدير بالذكر أن الفرنسي زين الدين زيدان لم يتولى تدريب أي فريق منذ أن رحل عن الفريق الملكي في صيف عام 2021، على الرغم من أن فريق باريس سان جيرمان قد رشحه من تولي تدريب الفريق الفرنسي ولكنه قد رفض عرض باريس سان جيرمان، فقد حاول النادي الباريسي مع زيدان أكثر من مرة تولية تدريب الفريق ولكن دائما كان يرفض.

يذكر أن الفرنسي زين الدين زيدان قد رفض عرضا ضخما بقيمة أكثر من 50 مليون يورو لتدريب نادي الهلال السعودي وذلك خلفا للمدير الفني دياز، وتحدث زيدان عن صفقة انتقال كريم بنزيما إلى فريق نادي اتحاد جدة السعودي، وقال كان لي من الشرق تدريب بنزيما فهو لاعب قوي وموهوب ويعرف كيف يتواصل مع اللاعبين وتقديم كل ما لديه على أرضية الملعب.