قامت إداره النادي الأهلي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقاموا بفتح باب التقديم من أجل الاشتراك في برنامج شهادة الأهلي الرياضية، حيث يهتم رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب بالتعليم ودور المؤثر في المجتمع، وفي السطور القادمة في هذا المقال سنتعرف علي آلية الاشتراك في شهادة الأهلي الرياضية وتفاصيلها.

آلية الاشتراك في شهادة الأهلي الرياضية وتفاصيلها

• يمكن التسجيل في برنامج شهادة الأهلي الرياضية من خلال الرابط الرسمي للموقع وهو:

https://business.aucegypt.edu/execed/individual-programs/sports-)(management-program

• ويمكن ل30 متدرب الاشتراك في هذا البرنامج.

• لأعضاء النادي يوجد خصم على الاشتراك في البرنامج بنسبه 20%.

• تبدأ الدراسة في البرنامج من يوم 18/10/2021 القادم وتستمر حتى 27/11/2021 ميلادي.

• مده المحتوى الذي يقوم البرنامج بتعليمه ٣٠ساعه.

• البرامج المتاحة في هذه الشهادة هي( الإدارة الرياضية والرعاية والتسويق الرياضي والإعلام الرياضي وأداره الأحداث الرياضية وعلم النفس الرياضي والقانون الرياضي).

• ستكون الدراسة من خلال عدد من الأساتذة الأجانب والمصريين.

ينظم النادي الأهلي النسخة الثالثة من متجر الطفل

قامت لجنة الطفل بالنادي الأهلي قامت بالتعاون مع اللجان العليا للجان مشرفا عليها الإدارة التنفيذية بتوفير النسخة 3 من متجر الطفل في يوم الجمعة الموافق في يوم 6/8/2021 القادم حيث يقام هذا المتجر في إطار الاهتمام بعرض المهارات والأنشطة المختلفة لأبناء أعضاء النادي الأهلي، ونظمت لجنة المرأة زيارة أثريه لقصري محمد علي توفيق والمانسترلي.