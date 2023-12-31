آرسنال يواصل نزيف النقاط بالخسارة أمام فولهام

واصل نادي آرسنال، نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024، بالخسارة 1-2 أمام نظيره فولهام، اليوم الأحد، في إطار الجولة 20 من عمر البريميرليج.

من لقاء آرسنال وفولهام - مصدر الصورة: حساب فولهام على تويتر

آرسنال دخل اللقاء بشكل قوي ونجح في تسجيل هدف مبكر عن طريق لاعبه الإنجليزي بوكايو ساكا في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة 29، سجل اللاعب المكسيكي راؤول خيمينيز، هدف التعادل لصالح فولهام.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني، نجح فولهام في تسجيل هدفه الثاني عن طريق لاعبه بوبي ريد في الدقيقة 59.

وفشل لاعبو آرسنال في تسجيل هدف التعادل، لتنتهي المباراة بخسارة المدفعجية 1-2.

وتجمد رصيد آرسنال عند 40 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما ارتفع رصيد فولهام إلى 24 نقطة في المركز 13.

وكان آرسنال قد تعرض لخسارة مفاجئة في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي أمام وست هام يونايتد بهدفين دون رد، يوم الخميس الماضي.