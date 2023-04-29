آرسنال يفكر في التعاقد مع كانتي

ذكر تقرير إعلامي بريطاني أن نادي آرسنال يدرس فكرة التوقيع مع اللاعب الفرنسي نجولو كانتي، الذي يلعب في خط الوسط لفريق تشيلسي ويمثل منتخب بلاده.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية، يهدف نادي آرسنال إلى استغلال عدم تجديد عقد اللاعب نجولو كانتي للانضمام إليهم مجانًا هذا الصيف.

وذكر المصدر أيضًا أن فريق تشيلسي بحاجة لبيع عدد من لاعبيه هذا الصيف لتوازن حساباته المالية بعد الصفقات التي أجراها مؤخرًا.

وترددت الشائعات حول انتقال نجولو كانتي هذا الصيف إلى أحد الأندية المهتمة به مثل باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبرشلونة.