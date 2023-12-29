آرسنال يتعرض لخسارة مفاجئة أمام وست هام

تعرض نادي آرسنال لخسارة مفاجئة من نظيره وست هام يونايتد، بنتيجة 2-0 مساء اليوم الخميس، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار الجولة 19 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

فرحة توماس سوتشيك لاعب وست هام - مصدر الصورة: حساب وست هام على تويتر

وست هام نجح في تسجيل هدف مبكر عن طريق لاعبه توماس سوتشيك في الدقيقة 19.

وانتهى الشوط الأول بتقدم وست هام على آرسنال بهدف دون رد 1-0.

وفي الشوط الثاني، استمر تفوق وست هام، ليسجل هدفه الثاني عن طريق لاعبه اليوناني قونسطانطينوس مافروبانوس في الدقيقة 55.

وحاول آرسنال، تقليص الفارق بشتى الطرق، لكنه اصطدم بالصلابة الدفاعية لوست هام وحارسه ألفونس أريولا، لتنتهي المباراة بخسارة الجانرز 0-2.

وارتفع رصيد وست هام يونايتد إلى 33 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما تجمد رصيد آرسنال عند 40 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج.