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آرسنال ضد مانشستر سيتي.. الفريق السماوي يهدد صدارة الجنرز لجدول ترتيب البريميرليج 

مصطفى السيد

يلتقي نادي أرسنال المتصدر ضد مانشستر سيتي ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشر للبريميرليج اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023 على ستاد الإمارات. 

آرسنال ضد مانشستر سيتي.. الفريق السماوي يهدد صدارة الجنرز لجدول ترتيب البريميرليج 
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ما هو توقيت لقاء الجنرز ضد مان سيتي 

نجوم الفريق السماوي

تقام المباراة النارية لفك اشتباك صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء في الأوقات التالية: 

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  • التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة. 
  • العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية. 
  • الحادية عشر والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي. 

ترتيب الفريقين قبل المواجهة بينهما بالدوري الإنجليزي 

نجم السيتي دي بروين

يحتل نادي أرسنال صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 51 نقطة بعد خوض 21 مباراة، حيث تمكن من تحقيق الإنتصار في 16 لقاء، وتعادل في 3، بينما تلقى الهزيمة في مباراتين فقط. 

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثاني بالترتيب برصيد 48 نقطة بعد 22 مباراة خاضها، حيث استطاع تحقيق الإنتصار في 15 لقاء، وتعادل في 3، وتلقى الهزيمة في 4 مواجهات. 

ما هو التشكيل المتوقع لنادي أرسنال والسيتي 

النجم الجزائري رياض محرز

من المتوقع أن يعتمد أرتيتا في مواجهة السيتي على التشكيلة التالية: 

حراسة المرمى: رامسديل. 

الدفاع: ساليبا، ماجالايش، بن وايت، زينشينكو. 

خط الوسط: بارتي، تشاكا، أوديجارد. 

الهجوم: نيكيتاه، ساكا، مارتنيلي. 

بينما جاء التشكيل المتوقع لجوارديولا في مواجهة الجنرز كالآتي: 

حراسة المرمى: ايدرسون. 

الدفاع: دياز، ووكر، لابورت. 

خط الوسط: رودري، جوندوجان، دي بروين، برناردو سيلفا. 

الهجوم: محرز، هالاند، جيريليش. 

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مصطفى السيد

مهندس كيميائي، مهتم بالمقالات البحثية، أعشق السفر والقراءة وأبحث دائمًا عن النجاح.

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